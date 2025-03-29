TPBL》職籃高層「叫李雅英來坐」引爭議 會長莊瑞雄代為道歉

TPBL聯盟會長莊瑞雄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對TPBL副秘書長王志群、台啤永豐雲豹執行長張建偉等職籃高層，近來因為節目內容引發爭議， TPBL會長莊瑞雄今晚特地發文道歉，認為不應該有如此物化女性的言論。

「今天接到許多球迷跟我反應，關於聯盟副秘書長志群的YT頻道中有一些不恰當言行，會長對此感到非常抱歉。」莊瑞雄表示，該頻道的內容主要是邀請籃球界的好朋友們，藉由喝酒聊天輕鬆對談，讓球迷了解這些球員之間的軼事，「但就算是朋友間的喝酒玩鬧，也不應該有如此物化女性的言論，更何況是具有影響力的人與平台。」

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莊瑞雄也強調，代表聯盟向所有球迷及當事人致歉，「我們會深刻檢討與反省，加強性平觀念的教育，不會再讓類似的情形發生。」王志群則回應，節目中絕無該媒體報導的那些不當言語，但內容引起社會觀感不佳，未來在製作上一定會更加謹慎。

台啤永豐雲豹發聲明：「針對29日媒體以『叫李雅英來坐腿上…TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻』為標題之報導，以及其他標題與內容類似之新聞，捏造本球隊執行長張建偉發表『下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上』等言論，與實際事實明顯不符，本隊特此嚴正澄清並提出強烈抗議。」

雲豹查證後解釋，張建偉節目中的實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」、「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等言語，認為相關媒體報導內容為斷章取義與誇大杜撰，已嚴重侵害張建偉的名譽。

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