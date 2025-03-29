NBA》威金斯離隊！女兒一句話令人心碎 D.格林：我們感情已超越比賽

威金斯（左）、D.格林（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士把威金斯（Andrew Wiggins）交易至熱火的決定，對資深防守悍將D.格林（Draymond Green）而言，不只是球隊戰力的調整，更牽動一段深刻的情感連結。

D.格林在Podcast節目中，談到威金斯離隊對他孩子造成的情緒衝擊，「我孩子知道威金斯要離開的時候哭了，因為我們的孩子彼此關係非常好。我跟威金斯說『老兄，我孩子聽到你家女兒要走的時候哭了出來』，他就回我『兄弟，Amyah（威金斯的大女兒）那時候一直說的一句話就是，所以我以後不能再見到我的朋友了嗎？』這真的不只是籃球這麼簡單。」

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自從D.格林與威金斯在2019-2020年賽季成為隊友以來，雙方的家人便建立起深厚情誼。而威金斯這位擁有11年資歷的NBA老將，在勇士的表現也令人難忘，一共為勇士出賽307場，平均繳出16.7分、4.7籃板與2.2助攻的表現。

對格林而言，家庭始終優先於籃球，而威金斯早已不只是隊友，更是家人。談到近期與威金斯在場上交手，D.格林說道：「看到你的兄弟站在對面，那種感覺真的很奇妙。當然，輸掉那場我們非常想贏的比賽讓我感到生氣，但同時我也很開心看到威金斯打得這麼好。因為說到底，我們之間的感情已超越比賽……」

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