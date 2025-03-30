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日職》好暖！新庄監督親自上場拿暖暖包給火腿選手 有特別用意

2025/03/30 06:51

火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天（29日）在客場與西武獅鏖戰至延長賽，火腿隊靠上川畑大悟10局上的超前安打，火腿最後以2比1贏球，這也是火腿監督新庄剛志執教第4年首度收下開季2連勝。新庄監督在比賽中喊暫停換投時，特地拿暖暖包給火腿球星清宮幸太郎，並與選手交談後讓他們在場上大笑。

火腿前5局打完以2比0領先，火腿三壘手清宮幸太郎在第6局傳二壘卻發生爆傳，發生要命失誤，讓1出局對手攻占一、三壘。該半局2出局後，西武球星外崎修汰敲安攻回1分。

而第8局下西武獅新人渡部聖彌敲三、游間適時穿越安打攻進1分，雙方戰成2比2平手，西武持續攻占一、二壘。新庄監督這時候親自上場換投，杉浦稔大退場，由左投河野龍生接替投球，河野龍生解決下一棒的西武球星源田壯亮止血。

日媒《Sponichi Annex》報導，對於第8局親自上場換投的狀況，新庄監督笑說，「我去拿暖暖包給選手。」他說明，「我告訴他們，越是在這種危機時刻，更要有『把球往我這裡打』的意識。我說自己也想上場比賽，然後大家就笑了。」

「能在這種緊張的比賽站在場上，是職棒選手才能體會的幸福，不需要太過僵硬和緊張。在這樣的場面下，如果能做出精采的表現，不僅能增強自信心，還會獲得隊友的讚賞，我希望球員們能夠享受這一切。」新庄監督說道。

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