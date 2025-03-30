晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》隊史最瘋狂戰役！「法官」賈吉三響砲8打點 洋基9轟載入史冊

2025/03/30 07:33

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天上演隊史最瘋狂的一場戰役，在主場對決釀酒人敲出9發全壘打，完全打響「布朗克斯轟炸機」名號，更轟破隊史紀錄；隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）還上演單場三響砲，終場洋基以20：9無情虐殺釀酒人，開季收下2連勝。

釀酒人此役派出的先發不是別人，正是前洋基左投「小鬍子」柯提斯（Netsor Cortes），然而回到熟悉老東家卻慘遭震撼教育，開賽的前3球，被洋基新MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉上演「背靠背靠背」開轟，隨後又遭威爾斯（Austin Wells）敲出洋基單局第4轟，失掉4分。

2局上釀酒人追回3分後，洋基立刻又靠著沃爾普（Anthony Volpe）3分砲還以顏色，3局下柯提斯開局投出保送後退場，接替的湯瑪斯（Connor Thomas）一樣完全擋不住洋基猛烈砲火，滿壘遭到賈吉扛出滿貫砲，接著又馬上被奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）「背靠背」開轟，3局打完洋基已經敲出7轟，灌進13分。

這場比賽早已毫無懸念之下，賈吉不妨將主場變成自己的歡樂打擊場，4局下又扛出2分砲，上演單場三響砲，今天他6打數4安打，貢獻8分打點；7局下培拉薩（Oswald Peraza）代打又開轟，攻下球隊第20分，也是單場第9轟，正式打破隊史單場最多8轟的歷史紀錄，差1轟就能追平大聯盟單場最多10轟紀錄。

洋基今天先發投手為休季簽下8年2.18億美元合約的明星左投佛里德（Max Fried），他的條紋軍初登板僅投4.2局被敲7支安打，失掉6分但僅2分責失，因為洋基團隊今發生5次失誤，先發三壘手雷耶斯（Pablo Reyes）就包辦2次，另送出4次三振與2次保送。

回娘家的柯提斯超級悲慘，只先發2局被敲6安中有5轟，投出5次保送與2次三振，丟掉8分；第二任後援投手湯瑪斯投2局，一樣被敲6安丟8分，其中挨3轟。而洋基今天先發前6棒都有開轟紀錄，前3局敲出7發全壘打，都是歷史首見紀錄。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

佛里德。（法新社）佛里德。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中