MLB》隊史最瘋狂戰役！「法官」賈吉三響砲8打點 洋基9轟載入史冊

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天上演隊史最瘋狂的一場戰役，在主場對決釀酒人敲出9發全壘打，完全打響「布朗克斯轟炸機」名號，更轟破隊史紀錄；隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）還上演單場三響砲，終場洋基以20：9無情虐殺釀酒人，開季收下2連勝。

釀酒人此役派出的先發不是別人，正是前洋基左投「小鬍子」柯提斯（Netsor Cortes），然而回到熟悉老東家卻慘遭震撼教育，開賽的前3球，被洋基新MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉上演「背靠背靠背」開轟，隨後又遭威爾斯（Austin Wells）敲出洋基單局第4轟，失掉4分。

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2局上釀酒人追回3分後，洋基立刻又靠著沃爾普（Anthony Volpe）3分砲還以顏色，3局下柯提斯開局投出保送後退場，接替的湯瑪斯（Connor Thomas）一樣完全擋不住洋基猛烈砲火，滿壘遭到賈吉扛出滿貫砲，接著又馬上被奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）「背靠背」開轟，3局打完洋基已經敲出7轟，灌進13分。

這場比賽早已毫無懸念之下，賈吉不妨將主場變成自己的歡樂打擊場，4局下又扛出2分砲，上演單場三響砲，今天他6打數4安打，貢獻8分打點；7局下培拉薩（Oswald Peraza）代打又開轟，攻下球隊第20分，也是單場第9轟，正式打破隊史單場最多8轟的歷史紀錄，差1轟就能追平大聯盟單場最多10轟紀錄。

洋基今天先發投手為休季簽下8年2.18億美元合約的明星左投佛里德（Max Fried），他的條紋軍初登板僅投4.2局被敲7支安打，失掉6分但僅2分責失，因為洋基團隊今發生5次失誤，先發三壘手雷耶斯（Pablo Reyes）就包辦2次，另送出4次三振與2次保送。

回娘家的柯提斯超級悲慘，只先發2局被敲6安中有5轟，投出5次保送與2次三振，丟掉8分；第二任後援投手湯瑪斯投2局，一樣被敲6安丟8分，其中挨3轟。而洋基今天先發前6棒都有開轟紀錄，前3局敲出7發全壘打，都是歷史首見紀錄。

賈吉。（美聯社）

佛里德。（法新社）

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