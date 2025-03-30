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MLB》洋基MVP三連星史上首見「3球3轟」！柯提斯回娘家寫慘紀錄

2025/03/30 08:07

高德施密特、貝林傑與賈吉。（法新社）高德施密特、貝林傑與賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天敲出破隊史紀錄的9轟，在主場以20：9血洗釀酒人。洋基的新MVP三連星，開賽賞給前條紋軍左投柯提斯（Nestor Cortes）3發全壘打，寫下多項紀錄。

洋基新MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge），開賽面對回娘家的柯提斯投出的前3球，上演「背靠背靠背」開轟，這是大聯盟史上首次有球隊在開賽前3球都開轟。

另外，這也是史上第2次出現連續3位MVP得主上演「背靠背靠背」開轟，上一次正是去年的道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）。

而今天慘遭教訓的柯提斯，只投2局就被敲出8支安打，其中有5支是全壘打，失掉8分都是責失分，另投出5次四壞保送，防禦率高達36.00。柯提斯也成為史上第一位，投不滿3局就挨5轟、投出5次保送的投手；也是自1949年的布蘭卡（Ralph Branca）後，首位單場挨5轟、投5保送的投手。

更慘的是，從來沒有投手在面對至少35名打者裡，挨5發全壘打又投出5次保送，但柯提斯今天只面對17位打者，寫下歷史難堪紀錄；此外，柯提斯也是自分區年代（1969年）後，唯一在新球隊初登板的前3球都挨轟的投手。

柯提斯。（美聯社）柯提斯。（美聯社）

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