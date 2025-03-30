MLB》大谷翔平重拾二刀流開機練投 道奇主帥曝復出計畫

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，但日前暫停牛棚練投，放慢投球復健進度，「投手大谷」5月能否復出仍是未知數。大谷翔平今天睽違32天重啟練投，進牛棚投了約20球，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天也透露，大谷的復出計畫。

大谷翔平自美國時間2月25日4度進牛棚練投30球之後，近期都沒有再進過牛棚，只有靠傳接球練習維持手感，以及確認手臂狀況，投球復健計畫暫緩，專注調整打擊。

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道奇日前安排大谷在今天進牛棚練投，睽違32天再進牛棚一共投了20球，幾乎以四縫線速球和二縫線速球等球種為主，投球狀態還不錯。總教練羅伯斯、總管高梅斯（Brandon Gomes）以及投手助理教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）都在觀察大谷的投球。

對於大谷翔平何時能夠復出，總教練羅伯斯表示，通常情況下，球員需要先進行牛棚練投，下一個階段就是投打實戰練習，大谷需要重新經歷這個過程，當前沒有設定明確的復出時間表。

羅伯斯也強調，對於大谷的復出不會急於求成，現在最重要的是確保他是健康的狀態，等他完全恢復後，自然就會回到投手丘，「即使大谷只能擔任指定打擊，我們仍然是一支優秀的球隊，不過，當然希望他能夠投球，而他自己也有同樣的期待。」

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