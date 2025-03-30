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網球》球后莎巴蓮卡首奪邁阿密冠軍 直落二擊敗美國地主佩古拉

2025/03/30 07:22

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以7：5、6：2 擊敗美國地主第4種子佩古拉（Jessica Pegula），白俄羅斯世界球后6連勝且1盤未失，首度贏得邁阿密網賽女單冠軍。

此役形同重演去年美國公開賽決戰，莎巴蓮卡在硬石體育場耗費1小時28分鐘，再度直落二力退「富豪千金」佩古拉，也把交手紀錄改寫為7勝2負，並自今年元月布里斯本掄元以來，本賽季第2冠到手，賽後莎巴蓮卡有感而發：「贏得這座獎盃感覺非常特別。」目前就住在美國南佛羅裡達州的她，自認邁阿密形同主場，第7度參戰終於掄元，可說別具意義。

莎巴蓮卡笑擁第8座WTA千分等級大賽金盃，追平退役的俄國名將莎拉波娃（Maria Sharapova），僅次於13冠的美國天后小威廉絲 （Serena Williams）、同樣10冠的白俄羅斯前輩阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）、波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），以及同樣9冠的羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep） 、捷克科維托娃（Petra Kvitova）。

這是莎巴蓮卡職業生涯第19冠，多達17冠在拿手硬地賽場拿下，包括2023年、2024年澳洲公開賽，以及2024年美網這3座大滿貫。她過去從未成為北美「陽光雙賽」贏家，尤其前站印地安泉第2回屈居亞軍，如今總算有所突破，如願在熟悉不過的邁阿密封后，足令當今球后相當開心。

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