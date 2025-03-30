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MiLB》李灝宇3A首安、首打點出爐 猛敲178公里三壘安3度上壘

2025/03/30 08:07

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇首度從小聯盟3A開季，今天對戰守護者3A敲出帶有2分打點的三壘安打，3A首安、首打點出爐，另有2次四壞球保送，單場3度上壘，可惜球隊終場以6：7惜敗。

22歲的李灝宇上季在老虎2A出賽87場，敲出19支二壘安打、5支三壘安打、12轟、56分打點和16次盜壘成功，打擊率為0.298，OPS高達0.851。李灝宇今年在自家農場排名第8，首度從小聯盟3A開季，力拚升上大聯盟。

老虎3A開幕系列賽在主場對上守護者3A，李灝宇在開幕戰3打數無安打，選到1保送。李灝宇今天依舊擔任先發第2棒二壘手，首局首打席獲得四壞球保送，3局下第2打席敲出右外野飛球出局，第5局再度選到四壞球保送，李灝宇在6局下一二壘有人，敲出一右外野三壘安打，一舉掃回2分，助隊追到5：7兩分落後。

李灝宇3A首安、首打點雙雙出爐，這一支安打的擊球初速高達110.7英哩（約178公里），9局下最後打席敲出右外野飛球遭接殺。李灝宇此役3打數1安打，進帳2分打點，另有2次保送，打擊率升至0.167，OPS為0.944。

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

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