MLB》「法官」賈吉三響砲還差點「完全全壘打」！締造諸多歷史偉業

賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以20：9打爆釀酒人，當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）上演單場三響砲，還差點完成「完全全壘打」的壯舉，更寫下諸多歷史紀錄。

賈吉此役分別在1局下、3局下與4局下分別敲出陽春砲、滿貫砲與2分砲，只差最後一支3分砲就能達成大聯盟史上前所未見的單場「完全全壘打」。最後兩個打席，賈吉敲出二壘安打與外野飛球出局，繳出6打數4安打、8打點的超狂成績單，本季打擊率0.500，攻擊指數2.100。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）數據統計，賈吉今天成為隊史自蓋瑞格（Lou Gehrig）、迪馬喬（Joe DiMaggio）與羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，隊史第4位有3場（以上）單場三響砲的球員。

賈吉賽後受訪坦言，能與上述這些傳奇球星並列讓他很榮幸，「每當人們提到這些球員，他們在比賽中以及各自生涯所達成的成就，真的很特別。但屬於我們的故事還沒寫完，我會繼續撰寫更多篇章。」

今天是賈吉生涯第995場出賽，截至目前，賈吉生涯已經累積318轟，在史上所有球員生涯前1000場排名第1，比第2名多出39轟；而他生涯也繳出40場單場雙響砲（或以上）的比賽，同樣在所有球員生涯前1000場排名第1，多出第2名6場。

此外，賈吉今天一共打出5次出色擊球（Barrel），追平Statcast啟用（2015年）後單場最多紀錄，而前一個紀錄保持人就是2022年的他自己；賈吉也成為Statcast啟用後，敲出最多465英呎以上全壘打的球員，他已經累積11支，而第1名則是隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的13支。

洋基今天單場9轟打破隊史紀錄，但也發生5次守備失誤。賽後總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊打出精彩一役，「這是場有點奇怪又瘋狂的比賽，很明顯我們得把球接得更好，但有很多出色的擊球，能贏下比賽真的很棒。」

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