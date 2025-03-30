MLB》藍鳥首秀投3局突然退場 薛哲：再投下去恐讓傷勢加劇

薛哲藍鳥首秀只投3局就因傷提前退場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以1年1550萬美元加盟藍鳥的40歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer），今天在對戰金鶯的開幕系列賽第3戰先發登板，先發3局挨2轟失2分，因背部不適提前退場，藍鳥終場以5：9輸球。薛哲賽後透露此次新傷與他的拇指傷是有關。

薛哲首局首打席就被考瑟（Colton Cowser）敲出全壘打，之後又挨了魏斯伯格（Jordan Westburg）一發左外野陽春砲，單局掉2分，不過藍鳥下個半局靠著桑坦德（Anthony Santander）的適時安打，以及柯克（Alejandro Kirk）高飛犧牲打扳平戰局，追到2：2平手。

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薛哲2、3局上投出6上6下，連續解決7名打者，希梅涅茲（Andres Gimenez）在3局下擊出中外野2分砲，幫助藍鳥以4：2超前，但第4局突然把薛哲換了下來，由拉夫拉迪（Richard Lovelady）接替投球，他單局狂失4分，讓金鶯鎖定勝局，魏斯伯格（Jordan Westburg）7局上再擊出中外野陽春彈，單場繳出4安猛打賞，包括雙響砲，進帳2分打點。幫助金鶯終場以9：5擊敗藍鳥，拉夫拉迪承擔敗戰，29歲金鶯右投克默（Dean Kremer）主投5.1局飆6K失5分，收下本季首勝。

薛哲今天僅先發3局用45球，被敲3支安打，包含2轟失2分，另有1次三振，防禦率為6.00。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，薛哲在賽前熱身時就已經感到身體不適，但他仍決定帶傷上陣，傷勢影響表現，讓薛哲感到沮喪。

薛哲賽後受訪表示，自己是因右側背闊肌不適退場，這次新傷也跟自己的拇指舊傷有關，如果硬撐投完第4局，可能會讓傷勢更加嚴重，他認為拇指對投球十分重要，他必須要等到百分之百康復後，才會重返投手丘。

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