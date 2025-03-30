MLB》無情砲轟前隊友！賈吉揭攻破柯提斯策略 洋基主帥有話對他說

柯提斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天單場敲出破隊史紀錄的9轟，以20：9打爆釀酒人。今天為釀酒人先發的投手，正是休季被洋基交易的柯提斯（Nestor Cortes），僅投2局就挨5轟、丟掉8分的他，賽後並未接受媒體訪問，就離開洋基球場。

柯提斯休季和小聯盟野手杜賓（Caleb Durbin）被洋基打包送往釀酒人，換來明星終結者威廉斯（Devin Williams）。今天柯提斯迎來轉隊正式初登板，只投2局就被敲出8支安打，其中有5支是全壘打，失掉8分都是責失分，另投出5次四壞保送，防禦率高達36.00。

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不僅如此，柯提斯在開賽前3球，就遭到洋基MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge）上演大聯盟史上首見「3球3轟」。賈吉談及面對前隊友時表示：「我們制定了很好的比賽計畫，也很了解他，他是會積極進攻、投好球的投手，因此我們的策略就是在自己的攻擊範圍內，保持積極進攻。」

「你以為自己已經見過一切了，但事實顯然並非如此。」釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說道。「因為我們今天親眼見證3球3轟，這是真的嗎？通常這只會出現在夢裡，你懂我意思吧？你會驚醒過來然後說：『這不可能發生吧？』」

根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，柯提斯在昨天開幕戰的賽前介紹獲得全場洋基迷熱烈滿堂彩，但今天他在第3局退場時，現場觀眾的掌聲似乎少了幾分真誠。而柯提斯今天賽後也沒接受訪問，而是透過球隊公關向媒體致歉，並表示會在明天系列戰最終戰賽前受訪。

「我們在場上就是競爭對手，這是比賽的一部分。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到昔日子弟兵時表示。「無論如何，我希望他能度過精彩的球季，我也相信他確實能做到，我知道他的競爭心態有多麼強烈。在這項運動中，只要你打得夠久，總是會遇到挫折，但這只不過是其中一場比賽，他會沒事的。」

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