晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》無情砲轟前隊友！賈吉揭攻破柯提斯策略 洋基主帥有話對他說

2025/03/30 09:27

柯提斯。（美聯社）柯提斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天單場敲出破隊史紀錄的9轟，以20：9打爆釀酒人。今天為釀酒人先發的投手，正是休季被洋基交易的柯提斯（Nestor Cortes），僅投2局就挨5轟、丟掉8分的他，賽後並未接受媒體訪問，就離開洋基球場。

柯提斯休季和小聯盟野手杜賓（Caleb Durbin）被洋基打包送往釀酒人，換來明星終結者威廉斯（Devin Williams）。今天柯提斯迎來轉隊正式初登板，只投2局就被敲出8支安打，其中有5支是全壘打，失掉8分都是責失分，另投出5次四壞保送，防禦率高達36.00。

不僅如此，柯提斯在開賽前3球，就遭到洋基MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge）上演大聯盟史上首見「3球3轟」。賈吉談及面對前隊友時表示：「我們制定了很好的比賽計畫，也很了解他，他是會積極進攻、投好球的投手，因此我們的策略就是在自己的攻擊範圍內，保持積極進攻。」

「你以為自己已經見過一切了，但事實顯然並非如此。」釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說道。「因為我們今天親眼見證3球3轟，這是真的嗎？通常這只會出現在夢裡，你懂我意思吧？你會驚醒過來然後說：『這不可能發生吧？』」

根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，柯提斯在昨天開幕戰的賽前介紹獲得全場洋基迷熱烈滿堂彩，但今天他在第3局退場時，現場觀眾的掌聲似乎少了幾分真誠。而柯提斯今天賽後也沒接受訪問，而是透過球隊公關向媒體致歉，並表示會在明天系列戰最終戰賽前受訪。

「我們在場上就是競爭對手，這是比賽的一部分。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到昔日子弟兵時表示。「無論如何，我希望他能度過精彩的球季，我也相信他確實能做到，我知道他的競爭心態有多麼強烈。在這項運動中，只要你打得夠久，總是會遇到挫折，但這只不過是其中一場比賽，他會沒事的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中