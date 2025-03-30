晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》韋蘭德巨人初登場好投無用！紅人「字母哥」開轟奪首勝

2025/03/30 09:46

史川德在6局敲出超前比數的全壘打，幫助球隊在主場奪下首勝。（美聯社）史川德在6局敲出超前比數的全壘打，幫助球隊在主場奪下首勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅人主場的巨人，迎來42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）轉隊的初登場，雖然他本場主投5局僅失2分表現出色，但球隊在第6局被紅人「字母哥」史川德（Christian Encarnacion-Strand）敲出本季首轟突破僵局，終場紅人就以3：2拿下新賽季的首勝。

韋蘭德前兩局的投球力保不失，直到3局下半麥克連（Matt McLain）咬中速球敲出陽春砲失掉分數，5局下半兩人出局，麥克連與克魯茲（Elly De La Cruz）的連續安打再掉1分。

打線部分，巨人在第2局靠著佛羅雷斯（Wilmer Flores）連兩天開轟先馳得點，3局上半在拉莫斯（Heliot Ramos）的長打開起攻勢之下，靠著傷後復出的李政厚敲出本賽季的第1支安打帶有1分打點，前5局雙方以2：2平手。

6局下半巨人啟用牛棚，換上畢文斯（Spencer Bivens）中繼，面對首棒坎德拉里歐（Jeimer Candelario）用了7顆球拿下三振，但下一棒的史川德相中畢文斯的外角高96英里（約154.5公里）的伸卡球，一棒轟出右外野大牆外，形成突破僵局的全壘打。

巨人被敲出超前轟後迅速回穩，沒讓對手再攻下一城，然而打線也遭到紅人3名牛棚投手山提蘭（Tony Santillan）、亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）與帕岡（Emilio Pagán）聯手壓制，澆熄巨人反攻氣焰，最終讓紅人把勝利留在自家主場。

韋蘭德今天先發主投5局失掉2分，被敲出6支安打（含1轟），送出5次三振與1次保送，想拿下本季首勝還得再等等。紅人部分，先發投手洛多洛（Nick Lodolo）繳出6局失2分優質先發的表現，拿下今年第1勝。

韋蘭德今迎轉隊巨人的初登板，主投5局失掉2分。（美聯社）韋蘭德今迎轉隊巨人的初登板，主投5局失掉2分。（美聯社）

洛多洛先發6局僅失2分，繳出優質先發表現拿下新賽季首勝。（美聯社）洛多洛先發6局僅失2分，繳出優質先發表現拿下新賽季首勝。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中