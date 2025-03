MLB》韋蘭德巨人初登場好投無用！紅人「字母哥」開轟奪首勝

史川德在6局敲出超前比數的全壘打,幫助球隊在主場奪下首勝。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日作客紅人主場的巨人,迎來42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)轉隊的初登場,雖然他本場主投5局僅失2分表現出色,但球隊在第6局被紅人「字母哥」史川德(Christian Encarnacion-Strand)敲出本季首轟突破僵局,終場紅人就以3:2拿下新賽季的首勝。

韋蘭德前兩局的投球力保不失,直到3局下半麥克連(Matt McLain)咬中速球敲出陽春砲失掉分數,5局下半兩人出局,麥克連與克魯茲(Elly De La Cruz)的連續安打再掉1分。

打線部分,巨人在第2局靠著佛羅雷斯(Wilmer Flores)連兩天開轟先馳得點,3局上半在拉莫斯(Heliot Ramos)的長打開起攻勢之下,靠著傷後復出的李政厚敲出本賽季的第1支安打帶有1分打點,前5局雙方以2:2平手。

Jung Hoo Lee's first hit and RBI of 2025 pic.twitter.com/ZR6yqAxpLV

6局下半巨人啟用牛棚,換上畢文斯(Spencer Bivens)中繼,面對首棒坎德拉里歐(Jeimer Candelario)用了7顆球拿下三振,但下一棒的史川德相中畢文斯的外角高96英里(約154.5公里)的伸卡球,一棒轟出右外野大牆外,形成突破僵局的全壘打。

巨人被敲出超前轟後迅速回穩,沒讓對手再攻下一城,然而打線也遭到紅人3名牛棚投手山提蘭(Tony Santillan)、亞希克拉夫特(Graham Ashcraft)與帕岡(Emilio Pagán)聯手壓制,澆熄巨人反攻氣焰,最終讓紅人把勝利留在自家主場。

韋蘭德今天先發主投5局失掉2分,被敲出6支安打(含1轟),送出5次三振與1次保送,想拿下本季首勝還得再等等。紅人部分,先發投手洛多洛(Nick Lodolo)繳出6局失2分優質先發的表現,拿下今年第1勝。

It's also so nice to have you back too, CES. pic.twitter.com/JMK4gljK9O