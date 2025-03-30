MLB》韋蘭德巨人初登場好投無用！紅人「字母哥」開轟奪首勝

史川德在6局敲出超前比數的全壘打，幫助球隊在主場奪下首勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅人主場的巨人，迎來42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）轉隊的初登場，雖然他本場主投5局僅失2分表現出色，但球隊在第6局被紅人「字母哥」史川德（Christian Encarnacion-Strand）敲出本季首轟突破僵局，終場紅人就以3：2拿下新賽季的首勝。

韋蘭德前兩局的投球力保不失，直到3局下半麥克連（Matt McLain）咬中速球敲出陽春砲失掉分數，5局下半兩人出局，麥克連與克魯茲（Elly De La Cruz）的連續安打再掉1分。

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打線部分，巨人在第2局靠著佛羅雷斯（Wilmer Flores）連兩天開轟先馳得點，3局上半在拉莫斯（Heliot Ramos）的長打開起攻勢之下，靠著傷後復出的李政厚敲出本賽季的第1支安打帶有1分打點，前5局雙方以2：2平手。

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6局下半巨人啟用牛棚，換上畢文斯（Spencer Bivens）中繼，面對首棒坎德拉里歐（Jeimer Candelario）用了7顆球拿下三振，但下一棒的史川德相中畢文斯的外角高96英里（約154.5公里）的伸卡球，一棒轟出右外野大牆外，形成突破僵局的全壘打。

巨人被敲出超前轟後迅速回穩，沒讓對手再攻下一城，然而打線也遭到紅人3名牛棚投手山提蘭（Tony Santillan）、亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）與帕岡（Emilio Pagán）聯手壓制，澆熄巨人反攻氣焰，最終讓紅人把勝利留在自家主場。

韋蘭德今天先發主投5局失掉2分，被敲出6支安打（含1轟），送出5次三振與1次保送，想拿下本季首勝還得再等等。紅人部分，先發投手洛多洛（Nick Lodolo）繳出6局失2分優質先發的表現，拿下今年第1勝。

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韋蘭德今迎轉隊巨人的初登板，主投5局失掉2分。（美聯社）

洛多洛先發6局僅失2分，繳出優質先發表現拿下新賽季首勝。（美聯社）

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