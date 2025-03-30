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MLB》洋基瘋狂煙火秀寫史上第一隊 主播透露新球棒底下的秘密

2025/03/30 10:13

洋基本場狂敲9轟和16支安打，洋基電視台《YES Network》主播麥克凱指出，這樣瘋狂的打擊表現可能跟新球棒有關。（歐新社）洋基本場狂敲9轟和16支安打，洋基電視台《YES Network》主播麥克凱指出，這樣瘋狂的打擊表現可能跟新球棒有關。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天上演瘋狂全壘打煙火秀，以20：9痛宰釀酒人，條紋軍單場敲出9轟打破隊史紀錄，開季前2場累積11轟成為史上第一隊。洋基電視台《YES Network》主播麥克凱（Michael Kay）透露，這可能跟洋基所使用的新球棒有關。

洋基新MVP三連星高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就砲轟前隊友柯提斯（Netsor Cortes），威爾斯（Austin Wells）之後也開轟打回第4分。賈吉單場三響砲灌進8分打點，沃爾普（Anthony Volpe）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）和培拉薩（Oswald Peraza）也都有貢獻全壘打。

洋基本場狂敲9轟和16支安打，洋基電視台《YES Network》主播麥克凱指出，這樣瘋狂的打擊表現可能跟新球棒有關，洋基隊的分析部門曾研究了沃爾普的打擊數據，發現他大部分的擊球點都在棒頭標籤附近，而不是在甜蜜點，所以球隊為他專門訂製了一款球棒，將大部分球棒的木材移到棒頭標籤附近的區域，這讓球棒的棒頭跟保齡球瓶很相像。

目前還不清楚有多少洋基球員使用這支新款球棒，目前只知沃爾普、奇澤姆和貝林傑都有在使用這支球棒。根據大聯盟規定，球棒外型應該為平滑圓形棒，最粗厚的部分，直徑不得超過2.61英吋，長度則不得超過42英吋。對此，大聯盟官方稍早也回應，洋基使用的新球棒符合規定。

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