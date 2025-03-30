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MLB》前道奇少主轉隊紅襪初登板失4分 遊騎兵6投接力登板鎖定勝局

2025/03/30 10:33

畢爾勒迎來轉隊紅襪的初登板，主投4.1局被敲7支安打失掉4分，黯然吞敗。（美聯社）畢爾勒迎來轉隊紅襪的初登板，主投4.1局被敲7支安打失掉4分，黯然吞敗。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕與遊騎兵進行4連戰第3場比賽的紅襪，今日迎來前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）的轉隊初登板，先發4.1局就被敲7安失掉4分，而打線則被對手6名投手接力壓制，最終由主隊遊騎兵以4：3收下勝利。

遊騎兵在首局就突破畢爾勒，靠著席格（Corey Seager）、朗福德（Wyatt Langford）與賈西亞（Adolis García）的安打攻下2分先馳得點，不過紅襪也在下個半局滿壘的情況下選到保送擠回1分。

4局上半，紅襪首棒打者輪到陣中22歲大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell），而他相中遊騎兵第2任投手韋伯（Jacob Webb）紅中92.5英里（約148.9公里）的速球，一棒轟出中外野大牆外，個人生涯在大聯盟的首轟出爐，幫助球隊追平戰局，這發全壘打擊球初速來到112.2英里（約180.6公里），飛行距離431英尺。

不過下個半局，賈西亞也敲出本季首轟要回領先，5局下再靠著塔維拉斯（Leody Taveras）與希米恩（Marcus Semien）的安打再下一城，而畢爾勒在三振掉朗福德之後下場休息，換上威爾森（Justin Wilson）接替投球，一上來就讓遊騎兵敲出雙殺打化解危機，5局結束遊騎兵以4：2領先。

紅襪打線直到8局上半，才靠著納瓦瑞茲（Carlos Narváez）在二壘有人的情況下再追回1分，不過遊騎兵本場靠著牛棚投手接力壓制，讓紅襪最終未能成功反超比數拿下勝利。

畢爾勒今天主投4.1局，被敲出7支安打（含1轟）失掉4分，送出3次三振但沒有投出保送，吞下本季第1敗；打線部分也被遊騎兵6位投手聯手壓制，尤其陣中強打德弗斯（Rafael Devers）嚴重熄火，在開季前3場比賽沒有安打進帳，還苦吞多達10次三振，寫下大聯盟不名譽的紀錄。

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