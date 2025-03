MLB》前道奇少主轉隊紅襪初登板失4分 遊騎兵6投接力登板鎖定勝局

畢爾勒迎來轉隊紅襪的初登板,主投4.1局被敲7支安打失掉4分,黯然吞敗。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕與遊騎兵進行4連戰第3場比賽的紅襪,今日迎來前道奇少主畢爾勒(Walker Buehler)的轉隊初登板,先發4.1局就被敲7安失掉4分,而打線則被對手6名投手接力壓制,最終由主隊遊騎兵以4:3收下勝利。

遊騎兵在首局就突破畢爾勒,靠著席格(Corey Seager)、朗福德(Wyatt Langford)與賈西亞(Adolis García)的安打攻下2分先馳得點,不過紅襪也在下個半局滿壘的情況下選到保送擠回1分。

請繼續往下閱讀...

4局上半,紅襪首棒打者輪到陣中22歲大物新秀坎貝爾(Kristian Campbell),而他相中遊騎兵第2任投手韋伯(Jacob Webb)紅中92.5英里(約148.9公里)的速球,一棒轟出中外野大牆外,個人生涯在大聯盟的首轟出爐,幫助球隊追平戰局,這發全壘打擊球初速來到112.2英里(約180.6公里),飛行距離431英尺。

431 FT and 112.2 MPH off the bat Kristian Campbell sent this ball packing for his first career home run! pic.twitter.com/1uPvvamJjC

不過下個半局,賈西亞也敲出本季首轟要回領先,5局下再靠著塔維拉斯(Leody Taveras)與希米恩(Marcus Semien)的安打再下一城,而畢爾勒在三振掉朗福德之後下場休息,換上威爾森(Justin Wilson)接替投球,一上來就讓遊騎兵敲出雙殺打化解危機,5局結束遊騎兵以4:2領先。

紅襪打線直到8局上半,才靠著納瓦瑞茲(Carlos Narváez)在二壘有人的情況下再追回1分,不過遊騎兵本場靠著牛棚投手接力壓制,讓紅襪最終未能成功反超比數拿下勝利。

畢爾勒今天主投4.1局,被敲出7支安打(含1轟)失掉4分,送出3次三振但沒有投出保送,吞下本季第1敗;打線部分也被遊騎兵6位投手聯手壓制,尤其陣中強打德弗斯(Rafael Devers)嚴重熄火,在開季前3場比賽沒有安打進帳,還苦吞多達10次三振,寫下大聯盟不名譽的紀錄。

That's history, folks. Devers stands alone as the only hitter in league history to strike out three times in six straight games. pic.twitter.com/MaXheTbOSZ