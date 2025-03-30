MLB》控球還是不穩！佐佐木朗希道奇主場首秀 61球只投1.2局退場

佐佐木朗希。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希今天迎來道奇主場初登板，然而控球依舊找不到準心，面對老虎僅投1.2局失掉2分，便提前退場休息。

佐佐木朗希在3月19日東京賽面對小熊迎來大聯盟初登板，當時他開賽就狂飆三位數火球，但隨後控球大爆走，只投3局送出多達5次四壞保送，失掉1分退場。

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今天首度在道奇主場先發，佐佐木朗希開賽就被敲出安打，但也馬上送出三振，但很明顯今天控球仍然不穩，投出保送被瑪戈（Manuel Margot）敲安掉分，又在滿壘時投出保送失掉第2分，之後才讓羅傑斯（Jake Rogers）擊出三壘滾地出局。

佐佐木朗希首局就投了41球，面對8名老虎打者4次投到滿球數，被敲出3支安打、投出2次保送失掉2分。2局上朗希續投，但控球依舊迷航，還發生暴投，最終留下2出局一、二壘有人局面退場，左投崔爾（Jack Dreyer）登板收拾殘局，沒有再掉分。

佐佐木朗希今天先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，賽後防禦率5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

道奇1局下靠著MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）本季第2轟先追回1分，2局下帕赫斯（Andy Pages）與康佛托（Michael Conforto）連續安打，道奇2：2追平。

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