MLB》小熊塔克、蕭接力開轟 今永昇太7局優質好投奪本季首勝

小熊日籍強投今永昇太今天繳出7局失1分的優質先發，順利收下本季首勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投「投球哲學家」今永昇太今天在客場對戰響尾蛇，繳出7局失1分的優質先發，新同學塔克（Kyle Tucker）和大物新人蕭（Matt Shaw）接力開轟，小熊終場以4：3險勝響尾蛇，今永收下本季首勝。

今永昇太首局投出三上三下，2局下遭遇亂流，先是被葛里查克（Randal Grichuk）敲出中外野二壘安打，1出局之後連續投出2次四壞球保送，讓響尾蛇攻佔滿壘，麥卡錫（Jake McCarthy）的一壘滾地球送回第1分，響尾蛇先馳得點。

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小熊直到第4局才突破26歲響尾蛇右投普法特（Brandon Pfaadt）的封鎖，阿瑪雅（Miguel Amaya）敲出長打扳平戰局，明星強打塔克第5局敲出右外野2分砲，本季和轉隊首轟出爐，幫助小熊取得3：1領先。

塔克。（路透）

小熊大物新人蕭曾是2024年12強美國隊的主砲，勇奪該屆打點王，他在7局上敲出中左外野陽春彈，大聯盟生涯首轟出爐，小熊將領先優勢擴大至3分。

今永昇太度過第2局亂流後逐漸回穩，後面5局只讓對手上過一次得點圈，此役主投7局用91球，被敲3支安打失1分，另有4次三振和2保送，防禦率為0.82。

小熊9局下推出明星終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）關門，但卻被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出中左外野2分彈，一舉將差距縮小至1分差，而且之後更製造出一二壘有人、2出局的局面，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）適時敲出游擊內野安打，原有機會形成滿壘，但漢普森（Garrett Hampson）在三壘回壘不及，遭到夾殺出局，小熊驚險以4：3贏球，普瑞斯利收下本季首場救援成功，繳出6局失3分優質先發的普法特悲情吞下本季首敗。

值得一提的是，響尾蛇台美混血球星卡洛爾在春訓表現亮眼，連8戰敲安晉升「四割男」，開季前兩場連續敲出安打，此役5支2，本季首轟、首打點尚未開胡，目前打擊率為0.250。

小熊日籍強投今永昇太今天繳出7局失1分的優質先發，順利收下本季首勝。（法新社）

蕭。（美聯社）

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