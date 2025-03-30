晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希主場首秀1.2局退場！204勝名投對比東京賽揭1關鍵

2025/03/30 10:38

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本投手佐佐木朗希今天面對老虎迎來道奇主場初登板，結果控球依舊不穩，壓制力也明顯不足，最終花61球僅投1.2局就提前退場，對此生涯204勝的大聯盟名將賀西瑟（Orel Hershiser）也拿他在東京賽的初登板做比較。

佐佐木朗希今天先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，賽後防禦率5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

擔任《SportsNet LA》轉播球評的賀西瑟表示，佐佐木朗希今天讓對手免費上壘，就會付出代價。同時他也拿佐佐木朗希在東京賽的初登板做比較，點出這場速球無法有效壓制對手，「在東京，他的速球還能爭取到一些好球，但今天並非如此。」

佐佐木朗希在東京賽的大聯盟初登板，開賽就狂飆三位數火球，最快球速飆到100.5英哩（約161.7公里），但只投3局送出多達5次四壞保送，失掉1分退場。今天朗希的速球明顯降速許多，最快只有96.9英哩（155.9公里），而均速大約落在95至96英哩。

今天轉播單位也拍到總教練羅伯斯（Dave Roberts）在朗希投出保送後，露出無奈的表情。賀西瑟直言：「投超過45球，想扭轉局勢很困難，為了保護他的未來，不得不換他下場。」他還補充：「如果第一局只用大概17球、失2分，接下來再投到4、5局力保不失，還能算是不錯的登板，但今天這場，要挽回實在太難了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中