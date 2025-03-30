MLB》佐佐木朗希主場首秀1.2局退場！204勝名投對比東京賽揭1關鍵

佐佐木朗希。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本投手佐佐木朗希今天面對老虎迎來道奇主場初登板，結果控球依舊不穩，壓制力也明顯不足，最終花61球僅投1.2局就提前退場，對此生涯204勝的大聯盟名將賀西瑟（Orel Hershiser）也拿他在東京賽的初登板做比較。

佐佐木朗希今天先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，賽後防禦率5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

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擔任《SportsNet LA》轉播球評的賀西瑟表示，佐佐木朗希今天讓對手免費上壘，就會付出代價。同時他也拿佐佐木朗希在東京賽的初登板做比較，點出這場速球無法有效壓制對手，「在東京，他的速球還能爭取到一些好球，但今天並非如此。」

佐佐木朗希在東京賽的大聯盟初登板，開賽就狂飆三位數火球，最快球速飆到100.5英哩（約161.7公里），但只投3局送出多達5次四壞保送，失掉1分退場。今天朗希的速球明顯降速許多，最快只有96.9英哩（155.9公里），而均速大約落在95至96英哩。

今天轉播單位也拍到總教練羅伯斯（Dave Roberts）在朗希投出保送後，露出無奈的表情。賀西瑟直言：「投超過45球，想扭轉局勢很困難，為了保護他的未來，不得不換他下場。」他還補充：「如果第一局只用大概17球、失2分，接下來再投到4、5局力保不失，還能算是不錯的登板，但今天這場，要挽回實在太難了。」

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