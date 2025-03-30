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MLB》大谷翔平敬遠+四壞、本季首盜出爐 道奇3轟橫掃老虎開季奪5連勝

2025/03/30 11:46

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕挾帶連勝氣勢的衛冕軍道奇，僅管「令和怪物」佐佐木朗希在主場初登板表現不理想，先發1.2局失2分，投出4次保送就提前退場，但藍色軍團火力兇悍，佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）和艾德曼（Tommy Edman）接力開轟，牛棚更是穩住戰局，道奇終場以7：3大勝老虎，3連戰完成橫掃，開季拉出一波5連勝。

大谷翔平本季首盜出爐。（美聯社）大谷翔平本季首盜出爐。（美聯社）

佐佐木朗希今天首度在道奇球場先發登板，但他連兩場控球大暴走，首局先是被麥金斯崔（Zach McKinstry）敲出安打，隨後三振掉格林（Riley Greene），接著又被托克森（Spencer Torkelson）敲出安打，形成一二壘有人，雖然成功解決了卡本特（Kerry Carpenter），但之後投出保送以及被瑪戈（Manuel Margot）敲安失1分，佐佐木朗希單場投出2次四壞球保送，老虎單局攻下2分，佐佐木朗希第一局就投了41球。

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

道奇MVP強打佛里曼1局下開轟追回1分，連續2場開轟。佐佐木朗希第2局控球依舊不穩，一上來就投出四壞球保送，之後更投出暴投讓跑者上到二壘，儘管K掉麥金斯崔，並解決格林抓到2個出局數，但接下來又投出四壞球保送，道奇此時選擇將他換下場，由崔爾（Jack Dreyer）接替投球，他也順利守下該局。

佐佐木朗希今天先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，賽後防禦率5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

道奇2局下靠著康佛托（Michael Conforto）的長打扳平戰局，赫南德茲（Teoscar Hernandez）5局下適時敲出帶有2分打點的左外野二壘安打，助隊以4：2超前，明星捕手史密斯第6局敲出本季首轟擴大領先優勢，麥金斯崔7局上敲安幫助老虎追回1分。

大谷翔平在前兩打席分別吞下三振和左外野飛球出局，第5局獲得敬遠，7局下上演日本投打對決，前田健太先挨了艾德曼一發中外野陽春砲，本季第3轟出爐，今年首度對決大谷翔平，投出四壞球保送，大谷隨後發動盜壘，本季首盜出爐，並靠著佛里曼的右外野安打，跑回第7分，道奇終場就以7：3贏球，開季拉出5連勝。

大谷翔平此役2打數無安打，終結跨季連續16場敲安的好表現，另有2次保送和1次三振，打擊率為0.333，OPS高達1.200。

大谷翔平本季首盜出爐。（美聯社）大谷翔平本季首盜出爐。（美聯社）

佛里曼。（法新社）佛里曼。（法新社）

史密斯。（法新社）史密斯。（法新社）

艾德曼。（法新社）艾德曼。（法新社）

前田健太。（美聯社）前田健太。（美聯社）

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