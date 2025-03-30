MLB》爆料釀酒人野手登板投球想砸他！賈吉談索托離開洋基吐心聲

賈吉。（法新社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕洋基今天單場9轟打爆釀酒人，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）更上演單場三響砲，還一度有望挑戰「完全全壘打」。釀酒人比賽後段也派出野手登板投球，賈吉爆料這位「熟悉的陌生人」還預告要砸他。
洋基今天3局打完就敲出7轟，賈吉也在4局下完成三響砲，差一支3分砲就能達成史無前例的「完全全壘打」。6局下賈吉敲出二壘安打，8局下最後打席，釀酒人投手丘上的是外野手鮑爾斯（Jake Bauers），他在2023年效力過洋基，曾與賈吉當隊友。最終賈吉敲出左外野深遠飛球，遭到接殺。
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賽後賈吉受訪時笑著透露，當他在準備打擊時，鮑爾斯告訴他要砸他的肩膀，「他不想看到我敲出第4發全壘打，我們順便開了個小玩笑。我很愛Jake待在這裡的時光，他為我們敲出很多關鍵安打，是個熱愛競爭的好手。」
Aaron Judge shares that Jake Bauers told him in the on-deck circle that he would hit him in the shoulder pic.twitter.com/Jj9dgLVJYw— Yankees Videos （@snyyankees） March 29, 2025
鮑爾斯也說，自己在賈吉準備打擊時還在跟他開玩笑，同時指了自己的肋骨，作勢要砸賈吉。「我對他投出我最棒的曲球，他還是打得不錯啦，但我覺得他稍微擠壓到了，所以我知道這球不會飛出去。」有趣的是，大聯盟官網標註這球為55.3英哩（約88.9公里）的小便球（Eephus）。
另外，賈吉也被問到如何看待在索托（Juan Soto）加盟大都會後的洋基打線，「沒有人可以取代索托，他是萬中選一的球員。但我認為我們補進的球員填補了去年可能存在的一些缺口。」賈吉也點名今天有開轟的貝林傑（Cody Bellinger）、高德施密特（Paul Goldschmidt）、威爾斯（Austin Wells）與沃爾普（Anthony Volpe），稱讚有這些出色的打者，會讓對方投手很難對付。
"Nobody can replace Soto. He's one of a kind, but I think with the guys we added, we were able to fill some holes that we probably had last year"— Yankees Videos （@snyyankees） March 29, 2025
Aaron Judge was asked about how the Yankees look this season after Juan Soto went to the Mets: pic.twitter.com/qihyxKamti