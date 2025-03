MLB》爆料釀酒人野手登板投球想砸他！賈吉談索托離開洋基吐心聲

賈吉。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天單場9轟打爆釀酒人,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)更上演單場三響砲,還一度有望挑戰「完全全壘打」。釀酒人比賽後段也派出野手登板投球,賈吉爆料這位「熟悉的陌生人」還預告要砸他。

洋基今天3局打完就敲出7轟,賈吉也在4局下完成三響砲,差一支3分砲就能達成史無前例的「完全全壘打」。6局下賈吉敲出二壘安打,8局下最後打席,釀酒人投手丘上的是外野手鮑爾斯(Jake Bauers),他在2023年效力過洋基,曾與賈吉當隊友。最終賈吉敲出左外野深遠飛球,遭到接殺。

賽後賈吉受訪時笑著透露,當他在準備打擊時,鮑爾斯告訴他要砸他的肩膀,「他不想看到我敲出第4發全壘打,我們順便開了個小玩笑。我很愛Jake待在這裡的時光,他為我們敲出很多關鍵安打,是個熱愛競爭的好手。」

鮑爾斯也說,自己在賈吉準備打擊時還在跟他開玩笑,同時指了自己的肋骨,作勢要砸賈吉。「我對他投出我最棒的曲球,他還是打得不錯啦,但我覺得他稍微擠壓到了,所以我知道這球不會飛出去。」有趣的是,大聯盟官網標註這球為55.3英哩(約88.9公里)的小便球(Eephus)。

另外,賈吉也被問到如何看待在索托(Juan Soto)加盟大都會後的洋基打線,「沒有人可以取代索托,他是萬中選一的球員。但我認為我們補進的球員填補了去年可能存在的一些缺口。」賈吉也點名今天有開轟的貝林傑(Cody Bellinger)、高德施密特(Paul Goldschmidt)、威爾斯(Austin Wells)與沃爾普(Anthony Volpe),稱讚有這些出色的打者,會讓對方投手很難對付。

