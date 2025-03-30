NBA》這3人太猛！東77、LBJ、AR合砍85分湖人戰勝灰熊

東契奇與詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人今天靠3位大將詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）合力進帳85分，最終以134：127打敗灰熊，也鞏固西部第4的位置。

湖人前役慘遭公牛大逆轉，今天來到灰熊主場於首節就轟進39分，不過灰熊在第三節也靠貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）爆發縮小落後差距，並在第四節一度超前，但湖人就是靠詹姆斯、東契奇、里維斯聯手得分，加上其他球員也都有適時貢獻，在客場踢館成功。

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東契奇繳出29分、9助攻和8籃板，里維斯31分、8助攻及7籃板，詹姆斯25分、8助攻、6籃板，3人幾乎主宰戰局，至於文森（Gabe Vincent）貢獻4顆三分球、拿15分，八村壘挹注13分，對於贏球都有功勞。

灰熊此仗雖然第四節一度超前，卻又被湖人反超，無緣打出換帥的慶祝行情。莫蘭特（Ja Morant）22分、10助攻和7籃板，貝恩砍進29分，傑克森24分進帳，可惜他們被湖人砍進19顆三分球，造成重傷害。

東契奇。（美聯社）

里維斯。（美聯社）

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