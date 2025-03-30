MLB》守備好罩！洛磯先發4.1局挨9安卻1分未失 寫103年來首見紀錄

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰光芒的洛磯，靠著固若金湯的守備以2：1擊敗光芒，也讓先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）即便投不到5局就被敲9支安打也力保不失，創下大聯盟繼1922年以來的難得紀錄。

洛磯本場展現非常強大的守備能力，1局下貝克（Jordan Beck）、托瓦（Ezequiel Tovar）與古德曼（Hunter Goodman）合作上演精采的「8-6-2」守備，將一壘上連跑3個壘包的卡米內洛（Junior Caminero）觸殺在本壘前。

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不僅如此，2局下再靠著托瓦滑接美技傳向一壘刺殺，3局下半右外野手馬丁尼（Nick Martini）也一起加入，上演雷射肩讓試圖得分的阿蘭達（Jonathan Aranda）死在本壘前，甚至中外野手多伊爾（Brenton Doyle）還在5局下半展現廣闊的守備範圍，在中右外野上演撲接美技接殺出局。

今天洛磯守備有如銅牆鐵壁般的情況下，先發投手山薩泰拉今日主投4.1局，即便被敲出多達9支安打，其中還有高達16次的強勁擊球，但卻非常神奇的1分都沒有掉，根據大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）指出，山薩泰拉是繼美國時間1922年7月21日Bill Doak後，再度出現被敲9支安打且無失分、無奪三振、沒有投滿5局的投手，距今已經長達103年。

目前30歲的山薩泰拉，在2023與2024年球季因膝蓋與手肘傷勢，兩年合計僅出賽5場，今年總算能夠健康迎來球季，而能夠創造如此特殊的紀錄並拿下勝利，他很感謝今天隊友都在他的背後守下每一球，而今天也有精彩表現的托瓦則透過翻譯說：「不管是哪一位投手，身為野手的職責就是要做好每一個守備，今天剛好就是Senza。」

山薩泰拉。（路透）

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