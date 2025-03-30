NBA》K湯飆5顆三分締史詩紀錄夜！AD有上獨行俠4戰全勝、爬上西9

K.湯普森。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今對上近況火燙的公牛，靠著射手K.湯普森（Klay Thompson）單場5顆三分球攻下20分，加上比賽結束前關鍵罰球，終場以120：119險勝，收下2連勝，近5戰奪4勝。

獨行俠三節打完以89：87領先公牛，決勝節打出一波9：2勢，更一度將比分拉開至12分差。但公牛在倒數1分鐘內急起直追，瞬間將分差縮小為2分，所幸最後6.1秒，K湯在罰球線上兩罰俱中，即便最後武切維奇（Nikola Vucevic）再投進三分也於事無補，獨行俠在客場中斷公牛4連勝。

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K.湯普森今天上場30分鐘，攻下全隊最高20分，13投6中包含三分10投5中，本季三分進球數也來到200顆。根據NBA官方X帳號，這是K湯生涯第10個200顆三分的球季，為史上第二多，第一名則是前隊友柯瑞（Stephen Curry）的12個球季。

而迎來傷癒歸隊後第3場出賽的明星長人戴維斯（Anthony Davis），今天命中率不理想，23投僅7中得到18分，另有7籃板5助攻2火鍋。值得一提的是，戴維斯來到獨行俠後有上場的4場比賽，獨行俠全都拿下勝利。

獨行俠今收下2連勝，近5戰奪下4勝。目前戰績37勝38敗，從賽前的西部第10名升至第9名，距離第8名的灰狼還有5.5場勝差。

戴維斯。（路透）

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