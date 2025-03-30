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MLB》道奇主場首秀依舊控球大暴走 佐佐木朗希點出自身問題

2025/03/30 12:51

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕23歲「令和怪物」佐佐木朗希今天首度在道奇球場先發登板，連續兩場控球大暴走，只投1.2局失2分，外加4次保送就提前退場，連續兩場先發都投不滿5局。佐佐木朗希賽後受訪坦言，很不滿意自己的表現。

佐佐木朗希在3月19日東京賽面對小熊迎來大聯盟首秀，前3球都飆破100英哩，同時也三振掉日本前輩鈴木誠也，大聯盟生涯首K進帳。但2、3兩局控球失準，還在滿壘時投出保送失分，最終3局投56球只有25顆好球，被敲1安，送出5次保送與3次三振，失掉1分，防禦率3.00。

佐佐木朗希今天的控球狀態依舊不佳，先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，最快球速只有96.9英哩（約155.9公里），賽後防禦率為5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

佐佐木朗希退場後露出懊惱神情，他在賽後受訪表示，今天無論是速球還是指叉球，控球都非常不理想，滑球有稍微好一點，但整體而言，自己對球速和控球都非常不滿意。他也透露今天主場初登板並沒有感到特別緊張，單純只是技術不好。

佐佐木朗希認為自己狀態時好時壞，起伏很大，即使訓練時可以做到，但在比賽中卻未必能發揮，每天都會有新的課題出現，所以自己只能正面解決問題。佐佐木朗希也透露，大聯盟用球和投球計時器有影響到他的投球，但也不僅僅是這些，影響自己表現的原因有很多，不只是某一個問題。

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