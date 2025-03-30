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中職》DAZN攜手樂天桃猿 打造最瘋「應猿區」

2025/03/30 14:25

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

〔記者吳清正／桃園報導〕轉播樂天桃園賽事的DAZN，今年和球團合作打造最瘋「應猿區」，結合科技、社群與創新內容，在桃園球場一壘側東 R 區設立「DAZN 瘋區」，讓球迷體驗全新的觀賽感受。

樂天桃猿「DAZN 瘋區」共有 210 席座位，結合音樂、燈光與互動體驗，讓球迷徹底沉浸在熱血沸騰的加油氛圍。不論是揮舞加油棒、與樂天女孩同聲吶喊，還是與周遭球迷熱情擊掌，在這裡，球迷不只是觀眾，每一位10號隊友都是場上最重要的MVP。

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

DAZN 與樂天桃猿的合作不僅限於座位區升級，更將影響力拓展至球場公共空間，將桃園棒球場變身為真正的「打卡聖地」！設置超吸睛的DAZN 主題區，從踏入球場的那一刻起，球迷就能感受到 DAZN 帶來的互動體驗。

不只要看球，還能與女神合影留念！DAZN與樂天桃猿合力打造全新「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影。

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）DAZN攜手樂天桃猿，打造最瘋「應猿區」。（DAZN提供）

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