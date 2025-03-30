日職》野村佑希長打猛打賞、雙響砲灌6分 火腿奪開季3連勝創63年壯舉

野村佑希。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿第4棒野村佑希今天對戰西武獅火力全開，單場3支長打猛打賞，包含2發全壘打，一人就灌進6分打點，率隊以7：5擊敗西武。火腿開季拉出一波3連勝，創下隊史睽違63年的壯舉。

西武王牌投手高橋光成首局先後被洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）和野村佑希槍出長打掉1分，不過火腿洋投韋赫根（Drew VerHagen）下個半局也遭遇亂流失分被追平比數。野村佑希在3局上給高橋光成重傷害，狙擊150公里火球，一棒將球掃向左外野大牆之外，形成一發3分砲，本季首轟出爐，同時也幫球隊以4：1超前。

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西武4局下靠著外崎修汰的陽春砲縮小至2分差，不過野村佑希手感火燙，連續兩打席開轟，5局上再敲出左外野2分彈，火腿取得6：2領先。野村佑希此役4打數繳出3支長打，單場雙響砲，一共進帳6分打點，個人打點比西武整支球隊還要來得多。

火腿8局上進帳保險分，西武下個半局追回3分，讓火腿嚇出一身冷汗，所幸河野竜生順利止血，齋藤友貴哉9局下關門成功守住勝利，收下個人生涯首場救援成功，火腿終場以7：5擊敗西武。韋赫根先發5局失2分，勇奪本季首勝，高橋光成主投5局失6分，苦吞本季首敗。

火腿開季取得3連勝，上一次要追溯自1962年，前身東映隊取得隊史最佳的開季6連勝，而且該年還奪下日本一冠軍。這也是監督新庄剛志執教4年來的頭一遭。

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