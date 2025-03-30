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UBA》球給學姐！林佳蓉生涯最終戰飆新高39分 率台師大力退世新勇奪季軍

2025/03/30 15:08

台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣師大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級季軍戰，靠碩二射手林佳蓉飆出生涯新高39分，在個人最終戰繳出代表作，以79：69力退世新大學，拿下女一級季軍。

人手短缺的衛冕軍世新大學昨在四強以6分差不敵頭號種子文化大學，正式結束5連霸偉業，台灣師大昨以56：64輸給佛光大學無緣爭冠，去年的冠軍戰戲碼今提前在季軍戰上演，兩隊本季過去2度交手各拿1勝。

即將畢業的林佳蓉今迎來UBA生涯最終戰，收拾昨天輸球的心情後今重整旗鼓，首節就攻下10分，幫助師大取得24：11的優勢，不過世新反撲來得很快，前鋒游沁樺攻守兩端都有出色表現，前兩節進帳13分、2阻攻，助隊打完上半場追到36：38，林佳蓉兩節合計17分。

台師大易籃後找回防守強度，加上林佳蓉外線手感火燙，拉出16：7的小高潮擴大領先，前三節就拿下28分的林佳蓉在世新末節逆襲之際頻頻得手助隊穩住陣腳，以39分、10籃板完美結束生涯最終戰。

林佳蓉狂砍39分率台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）林佳蓉狂砍39分率台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）

台師大林佳蓉上籃得分。（記者林正堃攝）台師大林佳蓉上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大湯書淳。（記者林正堃攝）台師大湯書淳。（記者林正堃攝）

台師大林品妤。（記者林正堃攝）台師大林品妤。（記者林正堃攝）

台師大江子柔。（記者林正堃攝）台師大江子柔。（記者林正堃攝）

世新蔡佑蓮。（記者林正堃攝）世新蔡佑蓮。（記者林正堃攝）

世新殿軍。（記者林正堃攝）世新殿軍。（記者林正堃攝）

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