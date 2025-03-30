網球》梅西兒子鼓勵喬科維奇 邁阿密冠軍戰得打出滿分演出

喬科維奇（右起）與梅西相見歡。（取自喬科維奇IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）東山再起，重返邁阿密網賽男單決戰，距離創紀錄賽史第7冠、職業生涯第100冠等里程碑，都僅剩一步之遙，阿根廷足球天王梅西 （Lionel Messi）的兒子還當面鼓勵他，壓軸戰得打出滿分的高水準演出。

喬科維奇4強擊敗保加利亞對手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）後，美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊長梅西，特地帶著兒子與塞爾維亞傳奇老將相見歡，「讓梅西現場看我比賽，帶來極大的快樂和興奮，但老實說，也有點壓力。」同樣已為人父的喬科維奇透露，梅兒的兒子給他的表現打了8分，顯然還有進步空間，「這已經很不錯了，小朋友還一臉嚴肅地告訴我，下一場決賽我必須打出滿分10分才行。」

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37歲又10個月的喬科維奇強勢回歸，佛州硬石體育場5連勝、1盤未失，成為ATP千分等級大師賽史上最年長爭冠的老將，決賽對手則為爆冷殺出的捷克19歲新星門西克（Jakub Mensik），儘管國際賭盤普遍看好坐擁大滿貫24冠的第4種子勝出，但喬科維奇不敢輕敵，「自從我在巴黎奧運贏得第99個冠軍以來，一直期待著完成集滿百冠，如今機會來了，我會好好把握。」

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