中職》開幕戰兄弟慘遭完封 平野強調「我沒有生氣！」

平野惠一。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天中職開幕戰中信兄弟以0：8慘遭統一獅完封，賽後球隊閉門會議許久，兄弟日籍總教練平野惠一請公關人員轉述，表示希望隔天再受訪談話，也有媒體寫道，「平野生氣了。」

「我沒有生氣！」今天賽前平野特別澄清，強調每次賽後都有例行性的開會，看到有人寫「平野生氣、閉門會議」什麼的，其實並沒有，有點納悶為什麼會有這樣的說法出現，他真的沒有生氣。

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3月連同對日本火腿交流賽、2場公辦熱身賽和昨開幕戰，兄弟在大巨蛋作戰4場已經連續36局沒得分，平野認為，大巨蛋和室外球場不同環境的場地之下，本來就是要根據不一樣的環境做不同調整，他們想要創造出來的攻擊火力辦沒做到，而對方成功地讓他們沒做好。

去年例行賽兄弟在大巨蛋打了28場，戰績是亮眼的19勝9敗，團隊打擊率2成58、上壘率3成34、長打率3成68，總共掃出14發全壘打，各項打擊數據都在6隊當中名列前茅。

平野表示，去年有一段時間球隊在大巨蛋也打不好，今年春訓就有針對這一點做調整，其實狀況跟去年差不多，就是打擊比較慢熱一點，「這幾年來看，球隊有個課題就是季初比較慢熱，我不太擔心這一點，希望大家可以慢慢把狀況調整回來，還是相信選手。」

平野指出，昨天滿場又是開幕戰，大家很興奮，想要有好表現，在這樣的環境和狀況下，選手有沒有抱持強烈的意識要怎麼做，這才是最重要的，昨天比較不理想。

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