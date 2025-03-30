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中職》曾豪駒執掌經典賽兵符仍有變數 會長重申一前提

2025/03/30 16:46

蔡其昌。（記者李惠洲攝）蔡其昌。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職會長蔡其昌今天現身台南球場的統一獅主場開幕戰，對於昨開打後在大巨蛋吸引4萬人滿場票房表示很感動，也坦言跟台灣隊在去年12強賽和年初搶下經典賽門票的兩大賽效應有關；只是對於曾豪駒能否續掌明年經典賽兵符，蔡其昌則語帶保留地說：「前提是看樂天球團願不願意，如果他們說不願意，我也只能忍痛割愛。」

曾豪駒率台灣隊在去年底12強奪冠及年初拿下經典賽門票後，就是蔡其昌屬意明年執掌經典賽的不二人選，但「曾總」回到母隊樂天桃猿擔任首席兼打擊教練後，因為樂天球團的態度尚不明朗，也讓他接掌國家隊兵符出現變數。

蔡其昌今在台南球場受訪指出，目前聯盟持續跟樂天球團溝通當中，「豪駒總教練個人有表達意願了，但是畢竟豪駒是樂天球團的資產，他今年擔任首席教練，責任還滿重的」。蔡其昌強調，聯盟希望跟球團商量豪駒總教練的使用規則，了解樂天在什麼條件底下，可以讓他來負擔總教練的工作，「我們會尊重樂天球團」。

只不過被問及樂天球團「不放行」的機率，蔡其昌坦言：「我不知道，我希望跟樂天球團好好溝通，所以那天才說我內心很高興（指得知曾豪駒有意願接教頭），但還沒有成定案。」蔡其昌表示，目前就是由聯盟幕僚和樂天球團先談，「談完之後才由我出面，不管結果好或不好，都要去謝謝人家。」

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