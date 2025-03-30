TPBL》林書豪20分+關鍵抄截 國王新北內戰氣走特攻收4連勝

林書豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王今與新北中信特攻上演「新北內戰」，國王靠一哥林書豪攻下20分，並在末節上演關鍵抄截，以100：98拿下勝利，收下4連勝。

中信特攻昨靠射手謝亞軒發威擊敗福爾摩沙夢想家，近7戰拿下6勝，密集賽程第三戰今晚迎來最終戰，對決同以新莊體育館為主場的龍頭新北國王，兩隊本季過去3度對決由國王拿下2勝佔據上風。

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國王上半場靠射手簡祐哲外線4投4中獨攬12分，加上沃許本禁區逞威，挹注8分、10籃板，取得50：48的些微優勢，特攻以艾斯卡17分最佳。

特攻易籃後靠克力斯單節獨攬12分，魏嘉豪也有11分演出，打出34：23的攻勢反超，不過第四節沒能延續火力，也讓國王逐漸弭平差距，簡祐哲倒數1分14秒外線命中幫助國王追到97：97，隨後林書豪拋投得手助隊超前，奈森關鍵2罰僅1中，林書豪雖然2罰也僅1中，不過接下來成功抄掉魏嘉豪的球，國王就以2分差逆轉勝。

林書豪今繳出20分、5籃板、6助攻，5抄截，其中有12分集中在第四節，沃許本16分、17籃板，曼尼高14分、10籃板，簡祐哲挹注15分。

特攻方面，克力斯與艾斯卡都拿21分，奈森挹注15分，魏嘉豪拿下本土最佳13分，謝亞軒與林韋翰各有11分。

簡祐哲。（TPBL提供）

林書豪。（TPBL提供）

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