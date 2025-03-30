晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪20分+關鍵抄截 國王新北內戰氣走特攻收4連勝

2025/03/30 17:14

林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王今與新北中信特攻上演「新北內戰」，國王靠一哥林書豪攻下20分，並在末節上演關鍵抄截，以100：98拿下勝利，收下4連勝。

中信特攻昨靠射手謝亞軒發威擊敗福爾摩沙夢想家，近7戰拿下6勝，密集賽程第三戰今晚迎來最終戰，對決同以新莊體育館為主場的龍頭新北國王，兩隊本季過去3度對決由國王拿下2勝佔據上風。

國王上半場靠射手簡祐哲外線4投4中獨攬12分，加上沃許本禁區逞威，挹注8分、10籃板，取得50：48的些微優勢，特攻以艾斯卡17分最佳。

特攻易籃後靠克力斯單節獨攬12分，魏嘉豪也有11分演出，打出34：23的攻勢反超，不過第四節沒能延續火力，也讓國王逐漸弭平差距，簡祐哲倒數1分14秒外線命中幫助國王追到97：97，隨後林書豪拋投得手助隊超前，奈森關鍵2罰僅1中，林書豪雖然2罰也僅1中，不過接下來成功抄掉魏嘉豪的球，國王就以2分差逆轉勝。

林書豪今繳出20分、5籃板、6助攻，5抄截，其中有12分集中在第四節，沃許本16分、17籃板，曼尼高14分、10籃板，簡祐哲挹注15分。

特攻方面，克力斯與艾斯卡都拿21分，奈森挹注15分，魏嘉豪拿下本土最佳13分，謝亞軒與林韋翰各有11分。

簡祐哲。（TPBL提供）簡祐哲。（TPBL提供）
林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中