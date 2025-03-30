MLB》看見佐佐木朗希「不知所措」 美媒：道奇不需要他即刻成球星

佐佐木朗希。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本「令和怪物」佐佐木朗希今天在對陣老虎一戰，僅投1.2局就送出4次四壞保送，生涯前2次登板的表現差強人意，甚至退場時還沒有把球交給主帥羅伯斯（Dave Roberts）引起討論，不過《洛杉磯時報》專欄作家D.赫南德茲（Dylan Hernández）認為，道奇不需要佐佐木朗希現在就成為球隊的明星選手。

佐佐木朗希東京賽初登板時，就投出5次四壞保送，今天對陣老虎的生涯第二度登板，1.2局就投4次保送失掉2分，總計他4.2局投球送出9次四壞保送僅5次三振，117顆球只有57顆好球，控球狀態相當不理想。

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D.赫南德茲形容佐佐木朗希是一位日本棒球金童突然成為一名潛力球星，看起來不知所措，就像是他不屬於投手丘，仿佛他永遠不屬於這裡。主帥羅伯斯就直言：「如果你一直很成功，那可能就不太習慣面對逆境。」談到佐佐木朗希退場時沒有將球交給自己就下去，羅伯斯緩頰：「這並不是件不尊重人的事情，更像是他試著聽我說話，就這樣。」

儘管佐佐木朗希的表現不佳，但道奇今天依舊擊敗老虎收下勝利，D.赫南德茲指出，他的表現對道奇影響不大，如果佐佐木朗希需要再2、3場球來調整回來，那道奇有足夠的實力來支持他，如果他要去小聯盟來調整機制，那道奇同樣也有足夠的深度來填上他的空缺。

D.赫南德茲更直言，無論道奇有沒有佐佐木朗希，他們都是一支總冠軍球隊，他們有餘裕能夠為佐佐木朗希制定長期計畫，也不會因此失去追逐總冠軍的野心。

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