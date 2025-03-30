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中職》蔡總機口中「天王般的存在」 陳傑憲感謝球迷愛戴但有小提醒

2025/03/30 17:25

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職會長蔡其昌今天出席統一獅台南主場開幕戰的賽前活動，和擔任獅隊隊長的「台灣隊長」陳傑憲一起進行「總機連憲合影見面會」，現場氣氛熱烈；蔡其昌謙稱自己是綠葉，指陳傑憲才是球迷心中「天王般的存在」，而陳傑憲除了感謝球迷愛戴，也希望私下和家人相處時能夠不要被打擾。

中職36年昨在大巨蛋熱鬧開季，衛冕中信兄弟首戰雖以0：8遭統一獅完封，但吸引滿場4萬人進場仍締造中職開幕戰的票房新猷。蔡其昌坦言在現場相當感動，表示非常謝謝球迷願意進場，「大巨蛋很大、座位很多，兄弟今年又調漲票價，一開始會覺得球迷會進場嗎?但後來看到進場滿滿的人，我坐在那裡看到賽前的表演活動，當下是很感動。職棒那麼辛苦走了36年，看到開幕戰是這種陣容和燈光效果，我坐在下面情緒有點激動。」

獅隊在贏下首戰後今回台南主場，蔡其昌也共襄盛舉，更和因去年12強奪冠後爆紅的陳傑憲進行「總機連憲」活動，他當場妙語如珠，一句「陳傑憲忽然之間就成為永遠統一人」，更讓現場獅迷一陣歡呼。只是陳傑憲因國際賽成為全台英雄，蔡其昌還笑說昨在大巨蛋看球時，「旁邊的象迷跟我說，突然覺得不能跳『台灣尚勇』 很怪耶!」

享有高人氣的陳傑憲則感謝球迷的愛戴，但也坦言在人氣爆漲後確實生活上會有一點不方便，還說：「小提醒，如果有在私下看到我和家人，先不要影響到我，我想要和家人好好的相處。感謝各位球迷的愛戴，我愛你們。」

陳傑憲與蔡其昌。（記者李惠洲攝）陳傑憲與蔡其昌。（記者李惠洲攝）

陳傑憲與蔡其昌。（記者李惠洲攝）陳傑憲與蔡其昌。（記者李惠洲攝）

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