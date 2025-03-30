UBA》輔大睽違7年再奪季軍 師大一哥林韋愷23分告別大學舞台

輔大擊敗台師大贏得季軍。（記者林正堃攝）
〔記者盧養宣／台北報導〕輔仁大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰4人得分超過雙位數，以89：78擊敗台灣師大，自105學年度後再度收下季軍。
輔仁大學自108學年度後重返四強，不過昨以73：82不敵第2種子健行科大，以全本土陣容闖進準決賽的台師大則以70：85輸給衛冕軍政治大學，輔大和台師大本季過去2度交手各拿1勝。
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輔大上半場靠外籍生莫森在禁區逞威繳出14分、8籃板，加上菜鳥王翊仲挹注10分，打完前兩節取得50：36雙位數領先，師大則靠一哥林韋愷獨撐大樑，前兩節拿下17分。
輔大易籃後下起三分雨擴大優勢，師大的大一菜鳥莊政隆、廖子程逐漸找到手感輪流輸出，在第四節開始前追到60：71，師大雖在末節一度追到6分差，不過葉羿宏貢獻2次關鍵抄截，加上張傑程鐘響前隨後一拋丟進超遠三分彈，終場就11分差收下季軍。
輔大今飆進12顆三分彈，王翊仲拿下全隊最高20分，另有8助攻，莫森19分、11籃板，潘建宏挹注11分，李譽宸板凳出發拿下12分。
師大方面，即將畢業的一哥林韋愷拿下全場最高23分，廖子程替補上陣挹注21分、10籃板，莊政隆17分、7助攻。
台師大林韋愷。（記者林正堃攝）
台師大莊政隆。（記者林正堃攝）
台師大廖子程與輔大莫森爭搶籃板球。（記者林正堃攝）
輔大王翊仲上籃得分。（記者林正堃攝）