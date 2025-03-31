NBA》聲援隊友庫明加！ 嘴綠分享向老鷹前鋒噴垃圾話的原因

D.格林。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上週老鷹對上勇士的比賽中，勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與老鷹前鋒雷佛特（Caris LeVert）發生言語衝突，而庫明加的隊友D.格林（Draymond Green）當時也參與其中。對此，D.格林在自己的播客節目中透露了當時的狀況。

D.格林在個人最新一集的播客節目中提到：「當時看到雷佛特看了一眼站在罰球線上的庫明加，然後跟他說：「你差點就被交易了。」我沒有聽到其他的對話內容，但我一聽完那句話就忍不住插嘴，當時我向雷佛特說，兄弟你都已經被交易了七次，你怎麼可以在自己已經被交易七次的情況下，跟其他人說他差點被交易了？」

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除此之外，當時老鷹一哥T.楊恩（Trae Young）在旁邊還開玩笑的叫D.格林冷靜一點：「庫明加可能也對他講了一些被交易的事情，不過我沒有聽到。但你絕不能對我兄弟說你差點被交易了，這絕對會讓我受不了。」

最後D.格林補充表示，自己隨後也透過私人聊天群組裡就讀密西根大學的朋友認識了雷佛特，也認為雷佛特是個不錯的人，那些在場上的垃圾話只是場上的一部分而已。而該場比賽，雖然D.格林在垃圾話上與對方有來有回，但在防守端他們擋不住T.楊恩及尼恩（Georges Niang）聯手砍下48分的火熱手感，最終以115:124，9分之差不敵老鷹。

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