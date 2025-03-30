中職》台鋼首次擴編選來的「悍將」 胡冠俞生涯初次首戰先發就敲安

胡冠俞。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹在2022年季後首次擴編選秀從富邦悍將選進的內野手胡冠俞，今天迎來他生涯首次在開季首戰就進入先發打序的寶貴機會，賽前表示自己有些小緊張，但就是做好該做的事，而他也是首次和統一獅今晚先發洋投梅賽斯交手，但3局上首次對決，就敲出二壘安打！

24歲的內野手胡冠俞在2018年季中選秀獲富邦悍將第4指名入隊，而在台鋼決定在首次擴編選秀補進他時，當時富邦領隊林華韋一句「果然注意到了」，還強調他是自己非常不想要被選走的選手。只是胡冠俞在加入台鋼時，就因棘上肌撕裂傷而進入長達約半年的養傷期，去年在台鋼也僅有9場一軍出賽機會。

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「有點小緊張」，胡冠俞賽前知道自己進入今年首戰的先發打序時，表示確實有些緊張，但他強調就是要該做的事做好，「該練的還是要練」。從一入隊就在進行肩傷復元，到現在已充分融入台鋼大家庭，胡冠俞在今年開訓時寫下「穩定」為目標，他沒有設下任何具體的數字目標，「還是希望出賽數能夠多一點」。

胡冠俞在今年公辦熱身賽出賽6場共11打席的打擊率達3成，不但進入開季一軍名單，也獲得首戰擔任先發8棒二壘手的機會，而對戰從沒遇過的梅賽斯，他透過賽前觀看影片準備，3局上首次對決就敲出左外野二壘安打。

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