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中職》吉田一將腰部不適下二軍 台鋼投教談先發輪值的可惜之處

2025/03/30 18:55

吉田一將。（資料照，記者林正堃攝）吉田一將。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹首戰由洋投艾速特先發，原本第2戰先發人選吉田一將則臨時因腰部不適下二軍，日籍投手教練橫田久則表示傷勢並不嚴重，但他也提到，「比較可惜的是，我們還是比較仰賴洋投。」

台鋼今天打完後，自週三起將展開5連戰，而原本先發輪值都已底定，但昨突然將吉田一將降二軍。總教練洪一中指出，吉田在做藥球時不慎弄到腰部，因此就將他下二軍，之後會將另一名洋投石萬金拉上來。

原本吉田排定在4月2日作客天母迎戰味全龍時先發，但因為他的突發狀況，該役可能改由本土左投陳柏清擔綱。洪總表示，那一場不是陳柏清，就是石萬金，關於先發投手輪值是由橫田在排。

台鋼週三起的5連戰可望排出「3洋2土」，包括石萬金、後勁和今天先發過的艾速特再扛1場，另兩場先發則由陳柏清和江承諺出任，但橫田不願透露目前的輪值排序，只表示今年的洋投策略和去年不同，會採「全先發」，他說：「以台灣整體環境，如果把洋將名額放在後援角色，會比較吃力。」

橫田指出，去年台鋼和富邦悍將都有將洋將名額放在後援位置，「整體看來還是要把洋將用在強化先發。」橫田也說，據防護團隊回報，吉田的傷勢並不嚴重，應該會先發輪值輪兩輪之後，就會把他拉上來。

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