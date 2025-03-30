UBA》下定決心要笑著離開球場 林韋愷意外被驚喜影片逼哭

林韋愷因為驚喜影片感動落淚，紅著眼眶受訪。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣師大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級季軍戰以78：89不敵輔仁大學，一哥林韋愷正式結束大學生涯，接下來將迎接職業賽場的考驗。

大三結束曾考慮投入選秀的林韋愷，在預、複賽階段繳出場均20.2分、6.9籃板、4.0助攻、2.6抄截，表現全面，對萬能科大飆53分締造隊史新高，對世新大學繳出大三元，並達成生涯100抄里程碑，成為台師男籃第一位UBA千分男，同時率隊晉四強，堪稱豐收一季。

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林韋愷昨在面對政大的四強戰打到腳抽筋，今面對輔大獨攬全場最高23分，另有5籃板、4助攻，雖然生涯最終戰還是沒能以勝利作收，但他本季以學長身份率隊重返小巨蛋已無遺憾，「我們為了胸前的校名而戰，希望明年的學弟可以吸取小巨蛋這兩場的經驗，再把名次往前推進。」

林韋愷賽後進入休息室後，大專體總送上驚喜影片，邀請他的母親送上祝福，也讓他感動流淚，「本來今天來球場前告訴自己，無論贏或輸都要笑著離開球場，畢竟球隊打到這裡都盡力了，看到媽媽錄的影片很驚喜，她一路以來很支持我，無論大小盃賽都沒有缺席，甚至去年3X3亞洲盃在新加坡比賽，她也特別請假來為我加油。」

告別大專舞台的下一步，林韋愷說，確定會投入選秀，至於是否旅外，會先與經紀公司討論再做決定，他期許自己未來進入職業賽場也不忘初衷，能堅持對籃球的熱情。

林韋愷因為驚喜影片感動落淚，紅著眼眶受訪。（記者盧養宣攝）

林韋愷今捨棄黑色球鞋，換穿白色球鞋，球鞋上寫著偶像詹姆斯的名言。（記者盧養宣攝）

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