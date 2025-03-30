中職》林安可連兩場開轟後被砸 艾速特遭獅迷狂噓

林安可連2場開轟，後續艾速特對他投出觸身球，全場獅迷狂噓。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹將本季第1戰先發重任交給艾速特，他曾在中信兄弟投過兩季合計拿下16勝，今登板前5局只因挨林安可陽春砲失1分，但在6局下再對決時卻對林安可投出觸身球，遭到台南主場的統一獅迷一陣狂噓；在那一顆觸身球後，艾速特接連被敲兩安，包括新秀林培緯帶2打點的深遠安打，也讓他黯然退場。

林安可被觸身球擊中。（記者李惠洲攝）

艾速特2023年在兄弟12場登板都是先發戰績6勝5敗、防禦率3.28，2024年20場出賽其中19場先發戰績10勝5敗、防禦率2.77，而後轉戰韓職發展，今年再獲台鋼延攬。

請繼續往下閱讀...

艾速特在公辦熱身賽出賽2場，22日對味全龍先發3局被敲3安失2分奪勝後，曾被台鋼總教練洪一中指出「心態還沒有調整過來，覺得這是熱身賽」。但艾速特仍被排為台鋼的頭號先發，日籍投手教練橫田久則賽前表示並不擔心他，畢竟他是有經驗的選手。

正式開賽後，艾速特在前5局被敲5支安打失1分，保有3：1領先的勝投資格，但到了6局下，他先因蘇智傑一顆內野高飛球形成的二壘安打出現危機，讓3棒陳傑憲擊出滾地球後雖將危機縮小成1出局一壘有人局面，卻對前一打席開轟的4棒林安可投出觸身球，也引發全場噓聲大作。台鋼喊暫停後，仍由艾速特續投，但他接連被敲兩支安打失3分，局勢逆轉成3：4，他也被換下場。

林安可繼昨開幕戰轟出本季第1轟後，今又開砲，目前生涯百轟已倒數9轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法