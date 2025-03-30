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中職》8177名球迷進場 統一獅靠新秀林培緯逆轉安搶下2連勝

2025/03/30 19:46

林培緯二壘安打打進2分打點，幫助球隊取得勝利。（記者李惠洲攝）林培緯二壘安打打進2分打點，幫助球隊取得勝利。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的統一獅內野手林培緯連兩場獲得先發一壘手機會，昨是他生涯首次在開幕戰先發雖4打數無安打，還被總教練林岳平發現在處理最後一出局時很緊張，但今天持續獲得先發機會，更在6局下敲出帶2打點的逆轉勝利安打，助獅隊以6：3擊敗台鋼雄鷹、拿下2連勝。

獅隊昨在中職36年開幕戰以8：0完封中信兄弟，由於是客隊，昨晚就從台北趕回台南，為今天主場開幕戰備戰，結果前5局打完雖以1：3落後，但在6局攻出3分大局，開季就拿下連勝。

林安可在4局下開轟，不但替獅隊攻下第1分，也繼昨天開轟之後，連兩場出現全壘打。除了「安可秀」，林培緯在6局下把握住1出局二、三壘有人局面，一棒擊出中外野二壘安打，將比分扭轉成4：3，也獲選單場MVP。

林安可。（記者李惠洲攝）林安可。（記者李惠洲攝）

獅隊在8局下攻勢再起，陳傑憲獲保送後，林安可敲出右外野安打，但台鋼外野手曾昱磬出現失誤，讓陳傑憲回壘得分，林安可也站上三壘，該局再添2分。22歲的曾昱磬生涯首獲一軍先發機會，又是在球隊第1戰，也付了學費，他在出現失誤後就立刻被換下，由藍寅倫接替守備。

曾昱磬先發上陣，但攻防兩端的表現都差強人意。（記者李惠洲攝）曾昱磬先發上陣，但攻防兩端的表現都差強人意。（記者李惠洲攝）

林培緯拿下單場MVP。（記者李惠洲攝）林培緯拿下單場MVP。（記者李惠洲攝）

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