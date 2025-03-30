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跆拳道》37歲彭思庭睽違8年 再度拿下聽奧參賽門票

2025/03/30 19:57

彭思庭取得聽障奧運資格。（彭思庭提供）彭思庭取得聽障奧運資格。（彭思庭提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聽障跆拳道好手彭思庭，繼入選2025年東京聽奧女籃代表隊後，29日又在跆拳道選拔脫穎而出，取得品勢與對練的國手資格。

彭思庭從小練跆拳道，最初因體弱多病主動提出要運動，並被跆拳道的白色道服吸引，聽力出狀況在國中就有徵兆，到高中確診聽覺受損。

雖然彭思庭一直以樂觀、積極的態度示人，其實也歷經掙扎才接受自己聽力受損的情況，一直在競爭激烈的聽人領域努力，2012年投入聽障運動。

2013年索菲亞聽奧，彭思庭初次當選聽奧國手，奪下女子49公斤級銀牌，並在品勢女子個人賽獲得銅牌。

2015年在亞太聽障運動會摘金後，彭思庭再選上2017年薩姆松聽奧國手，並於女子49公斤級摘銅，品勢男女混合賽搭檔孫樹良拿銅牌。不過，該屆聽奧她在銅牌戰中重摔傷到右肩，忍著傷勢擊敗對手，2021年南卡希亞斯連3屆當選國手，由於疫情延至2022年，她因個人考量放棄參賽。

雖中斷連3屆聽奧參賽，不過彭思庭今年仍在國手選拔中出線，在前國手、資深教練吳奇霖指導下，拿下女子67公斤級與品勢女子個人賽國手資格，連4屆取得聽奧代表權。

吳奇霖是活躍於80年代末期到90年代初期的跆拳道名將，為1990年亞錦賽、1991年世界盃金牌，曾以38歲高齡復出參加對練的國手選拔，轉任教練後仍活躍在品勢領域。

彭思庭也傳承這份老將無畏的精神，她說：「2017年當選國手時，她還陪我對練，出腳仍然很猛，我們連續4屆合作，她也很辛苦！」

彭思庭與教練。（彭思庭提供）彭思庭與教練。（彭思庭提供）

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