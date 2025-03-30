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中職》「洋側投」黃博多K翻富邦右打陣 金控大戰中信勝出

2025/03/30 19:55

中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟新洋投黃博多採側投出手點，今天金控大戰富邦悍將先發打線排出8名右打者應戰，並沒有多排進相對擅打側投的左打者先發，結果悍將打線被黃博多K翻天，投手群也壓不住陣腳，最終兄弟就以8：3擊敗悍將拿下本季首勝。

兄弟新洋投黃博多今天完成中職生涯初登板，先發6局用84球有60顆好球，被敲出4支零星安打，左打戴培峰就包辦2安，悍將右打者對戰19打數僅出2安，黃博多全場飆出9K，全都是賞給右打者，另投出2次觸身球，無失分拿下勝投和單場MVP。悍將同樣推出新洋投先發，力亞士先發3.2局被敲7安失5分承擔敗投。

此役前3局雙方難越雷池一步，4局下一出局後，許基宏、陳俊秀安打，曾頌恩選到保送形成滿壘，江坤宇掃出左外野二壘安打，將壘上跑者全部打回來，下一棒詹子賢在敲二壘安打進帳1分打點，隨後宋晟睿挨觸身球上壘，黃韋盛、王威晨連續擊出內野安打再添1分，兄弟單局灌進5分。

6局下兄弟代打王政順轟出2分砲，幫助球隊拉開比分，這也是個人生涯第100安，7局下再靠詹子賢高飛犧牲打追加1分，悍將在9局上一輪攻勢拿到3分已無力扭轉戰局。

兄弟隊長王威晨比賽中因鼠蹊部被強襲球擊中，6局下先行退場休息，球團表示，目前經防護員檢查後並無大礙，後續將持續觀察。

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