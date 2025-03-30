UBA》王玥媞、鄭慧慈爆發 文化痛宰佛光隊史20冠到手

文化大學奪冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕許久沒有拿下冠軍的文化大學，今晚在113學年度UBA公開女一級冠軍賽，靠著歷史得分后王玥媞攻進22分，以及鄭慧慈「雙20」演出，最終以88：53輕取佛光大學，隊史第20座冠軍終於到手！

文化上次封后是106學年度，只是再來就始終無緣冠軍，隊史第20冠遲遲未到手。不過，5連霸的世新陣容分裂後，文化本屆封后呼聲水漲船高，也以第1種子之姿進入小巨蛋，昨就是打敗世新晉級今晚的冠軍賽。

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鄭慧慈首節就火力全開拿下10分、9籃板，兩節就拿14分，至於王玥媞在上半場也進帳11分，兩位陣中學姊帶領文化半場結束取得48：30領先。文化在第三節依舊沒有鬆手，甚至領先超過30分，最終就漂亮打下勝利，勇奪隊史第20座冠軍，這也是UBA公開男、女組的最多冠紀錄。

王玥媞拿到22分，延續本季得分全部超過雙位數的紀錄，當中18場只有2場得分不到20分，堪稱文化最強的得分武器。鄭慧慈生涯首冠終於出爐，她此仗也有21分、22籃板的超狂數據，另外她在UBA累積1000分、1000籃板、200助攻、100抄截，更是史上第1人。至於李恩芯15分、曾萱儀11分。

文化大學奪冠。（記者林正堃攝）

文化大學奪冠。（記者林正堃攝）

鄭慧慈迎來8年來首冠。（記者林正堃攝）

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