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PLG》勇士領航猿罰球懸殊 卡總不願多談：我不想繳1萬5000元

2025/03/30 21:23

領航猿吞敗，主帥卡米諾斯（中）。（PLG提供）領航猿吞敗，主帥卡米諾斯（中）。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士今以98：93力退PLG龍頭桃園領航猿，除收下3連勝，也確定以第2種子之姿前進季後賽，不過此役裁判吹判狀況再度成為焦點。

此役末節倒數46秒領航猿以90：96落後時，白曜誠喊出短暫停，但三位裁判都沒看到，除讓猿隊總教練卡米諾斯暴怒衝到場上，伯朗也因罵裁判吞下技術犯規。

白曜誠隨後飆進3分彈，幫助猿隊追到只剩3分差，但接下來威希2罰俱中，幫助勇士以5分差帶走勝利，賽後戰績來到13勝9敗，確定拿下例行賽第2名。

主帥卡米諾斯在賽後記者會一開始就針對第四節末節狀況說明，「比賽剩40秒的時候我踏進場內只是因為想讓裁判看到我的球員已經喊出暫停，照理講我應該要領到第二次技術犯規被驅逐出場，對此我要表達我的歉意。」

關於比賽內容，卡米諾斯表示，兩邊有很激烈的身體對抗，「但在對方有29次罰球機會，我們只有15次的情況下，真的有點難跟對方競爭。」卡米諾斯隨後更說，自己不能談太多，「因為我不想被罰1萬5000元。」

台南台鋼獵鷹主帥柯納日前因在賽後記者會公開批評裁判，遭聯盟依賽務章程罰款1萬5000元。

領航猿吞敗。（PLG提供）領航猿吞敗。（PLG提供）

富邦勇士贏球，莫巴耶（中）。（PLG提供）富邦勇士贏球，莫巴耶（中）。（PLG提供）

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