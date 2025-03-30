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中職》台鋼吞下本季首敗 洪總：關鍵還是那個飛球

2025/03/30 21:27

蘇智傑擊出內野高飛球，台鋼胡冠俞、王博玄兩人未能將球接住。（記者李惠洲攝）蘇智傑擊出內野高飛球，台鋼胡冠俞、王博玄兩人未能將球接住。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹在今天本季首戰5局打完還以3：1領先，但6局下從一顆內野飛球落地形成二壘安打後戰況丕變，終場以3：6不敵統一獅，也吞下本季首敗。賽後台鋼總教練洪一中指出，其實一場比賽會輸球一定有很多狀況，最主要關鍵就是那個飛球，但想太多也沒用，「沒關係，再加油」。

台鋼在2、4局捕手張肇元兩支二壘安打帶動下各攻回1、2分，但6局下獅隊進攻時，卻因為蘇智傑擊出內野高飛球後形成一、二壘手都沒處理的狀況、形成二壘安打，導致讓對方出現一波3分大局攻勢。

「年輕選手可能比較會怕」，洪總賽後指出，最主要關鍵就是6局那個飛球，今天風勢算滿大，照理說二壘手往前會比較好處理，「我以前就講過很多次，風大的時候，往前的人比較好接，就要勇敢承擔起來。」

至於先發投手艾速特投5.1局失4分吞敗，洪總則認為，感覺他5局投完後就沒什麼力量，「可能第一場吧，整個調整的狀況還沒有很到位。」但洪總仍強調，關鍵還是在6局開局的那顆飛球，如果能夠處理掉，投手就不會那樣丟，戰況就完全不一樣了。

艾速特。（記者李惠洲攝）艾速特。（記者李惠洲攝）

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