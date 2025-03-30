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中職》2019年教練一句話 兄弟洋投黃博多改練側投

2025/03/30 21:52

先發投手黃博多（中）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）先發投手黃博多（中）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟新洋投黃博多今天在金控大戰主宰戰局，先發6局被敲4安飆9K無失分拿下勝投和單場MVP，總教練平野惠一大讚他表現非常好。

一般而言，左打比較擅長打側投，黃博多為側投的出手點，只是今天悍將排出先發9棒，只有第6棒戴培峰是左打，其他8棒都是右打，結果黃博多被敲出4安，戴培峰就包辦2安，悍將右打者對戰黃博多19打數僅出2安，慘吞9K。

事實上，黃博多原本採高壓上投法，後來才改成側投，他透露，2019年有教練告訴他，「你的三振次數比較少，何不考慮改練側投，這樣球路比較刁鑽靈活，或許能提升三振率。」黃博多聽從教練改練側投至今。

今天完全壓制富邦右打陣，黃博多強調，無論面對左、右打，我的投球策略都不會變，盡量搶下好球數，讓自己處於球數領先，每一球都要積極去投，解決打者。

黃博多表示，今天非常開心能投滿6局投球局數，幫助球隊拿下本季第1勝，第4局隊友打下5分，上去投球更有信心和安定感，大巨蛋是很棒的球場，整體設施和建築都非常好，相信所有人都覺得在這裡比賽很舒服，他百分之百享受這場比賽。

黃博多在第4、6局先後對張育成、申皓瑋投出觸身球，他解釋，那兩球都是投滑球，只是手臂沒跟上身體有點開掉了，滑球還是有轉速，但沒掉下來，所以不小心丟到打者。

黃博多認為，台灣打者非常積極出棒，而且不容易解決，很有競爭力，他很喜歡面對這樣的挑戰，感覺很棒。

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