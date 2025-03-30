UBA》帶領精兵世新打出奇蹟 林紀妏：人生沒有遺憾了

世新大學拿下殿軍。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學本季面臨陣容分裂，仍一路過關斬將闖進113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強，今天在季軍戰不敵台灣師大後，臨危受命接下總教練一職的林紀妏也為子弟兵感到驕傲。

世新大學去年締造五連霸後陣容一分為二，前主帥何正峰率領部分主力南下中信學院，世新本季只註冊9人，由於傷兵問題，複賽階段只靠6名精兵應戰，靠文化大學在最終戰力退中信，驚險晉級4強，當時就讓林紀妏直呼是奇蹟。

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林紀妏本季救火接下世新女籃總教練，今在賽季最終戰後有感而發，坦言剛接下兵符時相當後悔，直率表示，「我想說這群小屁孩到底在幹什麼，怎麼會情緒這麼多、這麼滿，我常常回到房間後悔，覺得真的不要接，後來我知道，她們都是心理受傷的孩子。她們表現出來的愈有刺、愈防備，其實心理是非常脆弱的。」

林紀妏說，所以自己決定用另一種方式帶兵，「我給她們很大的空間，我讓她們表達她們的情緒，我讓她們生氣，我讓她們憤怒，然後我一個人滿身瘡痍。後來她們慢慢感受到，我沒有要傷害她們，我是相信她們的，我是一直在鼓勵她們的，所以她們慢慢地開始願意改變，我讓她們先把脾氣發完，私底下找她們溝通，她們才慢慢信任我，慢慢把內心話講出來。」

林紀妏形容，甫掌兵符時覺得球員都像刺蝟，眼神一直流露「不要跟我講話」，但經過磨合與溝通，雙方逐漸建立信任，「我除了感謝願意她們改變，也感謝我自己有耐心等她們把脾氣發完。」

「一路陪她們走到這裡，我的人生已經沒有遺憾了，」林紀妏感性表示，「我說的沒有遺憾是，我來當救火隊的時候，不是把成績排在最前面，我希望她們找回自己，那個自己是，你要認清楚你是誰，你的優點是什麼，你可以在球場上發揮什麼，那個在球場上奔放的自己，那個在很投入做很快樂的事情的會發光的自己，我認為今年賽季我的目標達到了，她們有發光，閃閃發亮掛在四強的舞台，我為她們感到驕傲。」

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