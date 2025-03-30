UBA》「宇宙政大」打敗健行 跨季50連勝完成5連霸壯舉

政大完成5連霸。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學今天在113學年UBA公開男一級冠軍賽，展現傲人團隊戰力，每位上場的球員幾乎都能有所貢獻，最終以88：70力退健行科大，政大以跨季50連勝完成5連霸，健行則連3屆屈居亞軍。

政大本屆49連勝進入冠軍賽，對手是過去兩屆爭冠都失利的健行，身為衛冕軍的政大在上半場就取得大幅領先，健行則是進攻狀態低迷，易籃後政大更是領先達到20分大關，健行則靠廖本謙連續得分又把差距縮小，只是政大菜鳥林恩宇連續得分和徐得祈三分球破網，再把健行的反撲氣勢打到谷底。

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政大隊長宋昕澔在第四節接連得分，還能送助攻給隊友，再把衛冕軍的領先擴大至超過20分，宋昕澔此仗19分進帳為全隊最多，林子皓12分、徐得祈11分，外籍生波波卡9分、盛岦11分。

政大拿下這座冠軍後順利完成5連霸，也是自84學年至95學年台北體院後，首支能在UBA公開男一級連5屆奪冠的隊伍，且政大隊史在台北小巨蛋出賽10場都沒有輸過。

健行方面，廖本謙攻下20分，只是一哥劉丞勳16分，但其他人未能提供火力支援，健行最大問題是三分外線失靈，命中率不到30％，也就難跟政大抗衡。

政大完成5連霸。（記者林正堃攝）

政大宋昕澔。（記者林正堃攝）

政大林子皓飆進3分球。（記者林正堃攝）

政大波波卡。（記者林正堃攝）

政大盛岦上籃得分。（記者林正堃攝）

宇宙政大跨季50連勝達成5連霸。（記者林正堃攝）

健行劉丞勳。（記者林正堃攝）

政大完成5連霸。（記者林正堃攝）

政大完成5連霸。（記者林正堃攝）

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