自由車》96聯賽天母點燃戰火 19歲小將李靖烽橫空出世勇奪雙冠

19歲的車手李靖烽（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年第五屆96自由車聯賽今在台北市天母盛大揭幕，匯聚國內外超過300位菁英車手，由年僅19歲的車手李靖烽以41分34秒率先抵達終點，一口氣囊括總排第一GUSTO橘衫、衝刺王720armour藍衫和新人王Redeye白衫，成為本站最大贏家。

另外，前勁車隊在上屆96聯賽天母站就是最大贏家，今靠著人數優勢，在終點前積極卡位，並在衝線前擺出「列車」陣型，最終李靖烽卡到絕佳位置，一舉奪冠，隊友張誌盛拿下第二，旅外好手杜志濠則排名第三，表現同樣穩健，為回歸國內賽場交出漂亮的首戰答卷。

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面對混戰激烈、天候濕滑的天母繞圈賽，李靖烽不僅頂住壓力，還在最後彎道搶得先機，他表示：「最後一圈本來是要帶隊友衝線，但看到前方混亂，而我位置不錯，就決定自己先走。」這也是李靖烽首度於96聯賽奪下單站和U23雙料奪冠，「真的沒想到，去年只在新竹U23拿過一次（冠軍），這次斬獲雙冠，是很好的開始。」

即將升上19歲的他，接下來將備戰全中運與全運會場地賽，目標挑戰個人紀錄並朝2026名古屋亞運邁進。他強調場地與公路賽事兩者相輔相成，繞圈賽更是他的強項，「今天整體狀況非常好，尤其看到下雨反而更開心，因為代表比賽難度提升，也更有機會突破。」

排名第三的旅外選手杜志濠，去年因感染EB病毒陷入漫長低潮，歷經三個月無法訓練的艱辛過程後，如今終於復出，他說：「今天的成績也許不是最滿意，但能站在出發點上就是一種勝利，看到自己能穩定輸出並堅持到最後，心情非常踏實。」他預計四月底將重返歐洲戰線，參加數場單日賽事，重新找回節奏。

女子菁英組則由「女王級」選手黃亭茵無懸念摘下冠軍，她以30分13秒率先通過終點，完成天母站二連霸。相較去年一開賽即主動拉出強度拉裂集團，今年黃亭茵選擇觀察局勢再伺機而動，「前段大家都節奏偏慢，我只好主動多帶幾段，製造節奏，後來和許書瑋兩人突圍而出，一起推進到最後。」

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