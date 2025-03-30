晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》進場熱舞愛團新歌 世新中鋒蔡佑蓮獲人氣后

2025/03/30 22:45

 蔡佑蓮（左2）榮獲人氣后、宋昕澔拿下人氣王。（記者盧養宣攝）蔡佑蓮（左2）榮獲人氣后、宋昕澔拿下人氣王。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰以69：79不敵台灣師大，大三中鋒蔡佑蓮末節犯滿畢業，遺憾無法與球隊奮戰到最後一刻。

蔡佑蓮昨在四強面對文化大學繳出17分、17籃板，今在季軍戰也有18分、20籃板進帳，不過在末節五犯畢業提前離場，她坦言很難過，「沒辦法跟大家一起劃下完美的句點。」

經歷休賽季陣容分裂的風波走到四強，蔡佑蓮連兩天賽後情緒都相當激動，「滿想哭的，突然發現自己很愛哭，我以為我滿堅強的，球是圓的，教練也跟我們說，事情發生（犯滿）就是去面對，能走到這個地步真的很不錯。」

蔡佑蓮說，這一季走來只能以不可思議來形容，「我們真的很努力，有時候努力不一定會被眷顧，我們很幸運有被老天爺眷顧，有被大家看到我們走到這裡的拚勁與努力。」
 
值得一提的是，榮獲本季人氣后的蔡佑蓮今在進場時秀了將近30秒的舞蹈，她透露，去年為了紓壓開始接觸韓團，今天跳的正是最喜歡的南韓女團NMIXX上禮拜的回歸曲《KNOW ABOUT ME》。

蔡佑蓮開場熱舞。（取自ssuTV）蔡佑蓮開場熱舞。（取自ssuTV）

蔡佑蓮秀出世新本季口號「9453（就是有鬆），六就完事」。（記者盧養宣攝）蔡佑蓮秀出世新本季口號「9453（就是有鬆），六就完事」。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中