UBA》進場熱舞愛團新歌 世新中鋒蔡佑蓮獲人氣后

蔡佑蓮（左2）榮獲人氣后、宋昕澔拿下人氣王。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍世新大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰以69：79不敵台灣師大，大三中鋒蔡佑蓮末節犯滿畢業，遺憾無法與球隊奮戰到最後一刻。

蔡佑蓮昨在四強面對文化大學繳出17分、17籃板，今在季軍戰也有18分、20籃板進帳，不過在末節五犯畢業提前離場，她坦言很難過，「沒辦法跟大家一起劃下完美的句點。」

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經歷休賽季陣容分裂的風波走到四強，蔡佑蓮連兩天賽後情緒都相當激動，「滿想哭的，突然發現自己很愛哭，我以為我滿堅強的，球是圓的，教練也跟我們說，事情發生（犯滿）就是去面對，能走到這個地步真的很不錯。」

蔡佑蓮說，這一季走來只能以不可思議來形容，「我們真的很努力，有時候努力不一定會被眷顧，我們很幸運有被老天爺眷顧，有被大家看到我們走到這裡的拚勁與努力。」



值得一提的是，榮獲本季人氣后的蔡佑蓮今在進場時秀了將近30秒的舞蹈，她透露，去年為了紓壓開始接觸韓團，今天跳的正是最喜歡的南韓女團NMIXX上禮拜的回歸曲《KNOW ABOUT ME》。

蔡佑蓮開場熱舞。（取自ssuTV）

蔡佑蓮秀出世新本季口號「9453（就是有鬆），六就完事」。（記者盧養宣攝）

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