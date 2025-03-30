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自由車》走過低潮重返賽場 杜志濠天母比賽驗收重生後的第一戰

2025/03/30 23:05

杜志濠。（96聯賽提供）杜志濠。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕旅外好手杜志濠於2025年96自由車聯賽台北天母站正式復出。這場城市繞圈賽對他來說意義非凡，除了是今年首場的正式比賽，更是他走過EB病毒低潮後，重新站上起跑線的象徵。

杜志濠坦言：「其實一整年的訓練與比賽，大多數時間都是處在挑戰與困難中，所謂『巔峰狀態』反而是少數，去年真的比較可惜，錯過了國手選拔，也沒能代表國家隊出賽環台賽。」

杜志濠透露，自去年底開始進行強度恢復訓練至今已有三個多月，狀態不僅恢復，甚至感覺比以往更好。「雖然去年沒有任何正式比賽，但這段時間的沉澱和重建反而讓我重新認識身體與訓練節奏。」他將本次天母站視為一場重要的階段性驗收，從表現來看，他主動出擊、多次嘗試突圍，即便無法在擅長的平路繞圈賽奪冠，但仍斬獲男子菁英組第2名，展現十足競技企圖心。

談到比賽過程，杜志濠笑說：「我知道自己如果不主動出擊，也會被其他車隊鎖定，所以乾脆一開始就把比賽變得更難一點。」

在繞圈賽一開始就積極領騎，嘗試拉開集團差距，希望吸引其他主車隊選手加入突圍。不過因為天雨路滑、路線平坦，整體比賽節奏難以分裂，最終仍回歸集團決戰。他補充：「今天的人數很多、路況濕滑，要避免集團內加減速導致的風險，也是一大考驗。」

「第一次在天母比賽，感覺真的很特別。」身為母隊所在地的代表選手，杜志濠特別提到這場比賽不僅是正式復出的第一戰，也是難得有家人到場觀戰的賽事。「環台賽其實沒有繞到這裡來（天母），能有家人現場為我加油，真的很感動，也很有歸屬感。」

結束天母站後，杜志濠預計將於四月底啟程前往歐洲，持續與國外車隊訓練與參賽，目前初步規劃在五至六月參與多場單日跨國賽事，雖尚未百分之百確定，但已在積極展開整體賽季布局。他表示：「希望能透過國內外比賽持續驗證自己目前的狀態，也期待有更多機會與好手切磋。」

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